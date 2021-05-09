許正宇：四大資助計劃將推動金融業進一步發展

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-09 13:55

財政司司長早前在預算案中，公布四大金融業市場資助計劃，分別涵蓋綠色和可持續金融、房地產投資信託基金（REIT）、開放式基金型公司（OFC）及保險相連證券（ILS）。財經事務及庫務局局長許正宇今日（9日）在網誌表示，當局將投入相當多資源，總預算超過5.7億元，涉及資本市場的不同範疇，讓香港更好地把握全球及內地市場的新趨勢，推動金融業進一步發展。

可持續金融資助計劃明日展開

許正宇指，綠色經濟推動疫後復蘇已成為全球焦點，全球綠色債券市場的發行金額在去年再度創新高，達2,900億美元，過去五年年均複合增長率達38%。中國內地及香港已訂立明確減排目標，因此未來五年政府會因應市場，發行合共約1,755億港元等值的綠色債券，為更多綠色項目進行融資，推動低碳經濟發展。

全球綠色債券市場的發行金額，去年再創新高，達2,900億美元，過去5年年均複合增長率達38%。（Climate Bonds Initiative提供）

就早前金管局公布「綠色和可持續金融資助計劃」指引，以資助合資格債券發行人和借款人的發債支出，及外部評審服務，許正宇稱，若首次在港發行綠色和可持續債券的發行人，發行金額達15億元或以上，合資格申請可獲上限為250萬港元的資助。

外部評審費用方面，綠色和可持續債券發行人及貸款借款人，如使用認可外部評審機構的評審服務及發行金額達兩億元或以上，合資格申請則可獲上限為80萬元的資助。該計劃將於明日（10日）展開，為期3年。

在港上市REIT 最多可獲800萬資助

許正宇又表示，目前已有超過230個強積金成分基金投資於REIT，涉及資產約40億元。預算案宣布將為未來3年獲得證監會認可並在港交所上市的合資格REIT，資助其支付予本地專業服務提供者（例如律師、核數師及物業估值師等）的合資格費用七成，上限為每個基金800萬元。

目前本港已有10個房地產投資信託基金（REIT）在港交所上市，總市值約2,440億元。（資料圖片）

設立或遷移OFC 最多可獲100萬資助

至於開放式基金型公司（OFC）方面，許正宇指，截至今年4月底已有13間OFC在港成立。計劃將資助未來三年在港設立或遷册來港的OFC所須支付予本地專業服務提供者（例如律師、會計師及基金行政管理人等）的合資格費用七成，上限為每間OFC 100萬元。

至於保險相連證券（ILS），政府將資助未來兩年在港發行ILS的保險企業或機構的前期費用（如付予法律顧問、風險建模師及核數師等的費用），視乎證券的年期，每次發行的資助上限為1,200萬元或600萬元。合資格ILS的發行額須不少於2.5億元（或等值外幣），發行商須聘用香港服務供應商，有關開支不得少於所有前期費用的20%。