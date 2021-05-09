Cathie Wood：無懼科技股回調　料旗下投資組合回報最少25%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-09 15:59

有「女股神」之稱Cathie Wood接受美國CNBC訪問表示，對近期科技股回調不感憂慮，確信旗下投資組合長遠來看會帶來更佳的回報，更大爆Archegos創辦Bill Hwang曾為其旗下基金提供種子資金。

Cathie Wood在訪問指出，旗下投資組合的主要持股近期大受沽壓，導致其管理方舟投資（ARK Investment）基金本周累計跌近一成，從2月的高位累計更下跌超過3成，但她表示，對組合內的持股有充足信心，以5年投資期評估，預料可達至預期的平均年複合增長15%。她續指，目前經過調整後，估計年複合回報率將提升至25%至30%。

Cathie Wood表示，她管理的基金近期雖表現欠佳，上周錄得7.6億美元的資金流出，不過，旗下基金並沒有錄得單月淨流出，而且在短短10個月內，其管理資產規模由100億美元激增至800億美元，她自己也感到意外。

她又透露，因為她的基金規定不可持有現金，以致基金需要出售股票套現，而她出售的股票就是蘋果公司（美：AAPL）。她將Apple視為現金強勁的「防守股」，她會選擇市場波動的時候出售，套現更多資金，以趁低吸納其他初創及創新科技公司。

韓籍對沖基金經理Bill Hwang旗下家族基金Archegos Capital Management早前被斬倉（資料圖片）

Archegos創辦人Bill Hwang曾注資ARK ETF系列

Cathie Wood在訪問中又提及，Archegos創辦人Bill Hwang是她旗下ARK ETF系列基金的創始投資者之一，其有份投資的基金包括ARKK、ARKQ、ARKW及ARKG等，為她提供種子資金。至於Bill Hwang目前是否仍持有ARK的基金，她則表示不知道。

Cathie Wood表示二人於2013年一個基督教團契認識，除研讀聖經，亦會討論股票，特別是媒體股。當年二人曾對Netflix（美：NFLX）的前景滿有信心。Cathie Wood更表示，很感激Bill Hwang在基金成立初期的幫助。

如今兩人的發展各有不同，儘管Cathie Wood旗下ARK系列ETF今年股價累跌不少，但總市值仍達220億元；而Bill Hwang曾管理的Archegos基金卻告跌，近日更有報道指旗下基金已聘請破產重組方面的顧問，評估可能從銀行提出的法律索賠，並探討結束業務的可能。