兆科眼科上市七日　累跌逾三成　沽貨定揸貨？｜新股聶人．聶SIR

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

於4月30日開市前市場有消息指騰訊控股（0700）等13家網絡金融平台被內地監管部門約談，遭提七大整改要求。當日恒生科指跌近2.2%，若計及4月29日也跌逾0.38%，至5月7日共7個交易日，科指累跌逾6.77%，上周五收報7,954點，除了失守8,000點，亦是自去年12月29日以來第二低收市位，較3月25日的7,944點僅差10點。

顯然兆科眼科─B（6622）上市不逢時，上市首日就是4月29日，與科指一樣期內七個交易日，同為錄得五日下跌，並於首日上午9:30開市便高見15.6元，暫為上市以來高位。

見十字星有望股價喘定

但仍較上市價16.80元低逾7.14%，可見不論大戶還是散戶，上市當刻開始便要「捱價坐貨」。而上市首十餘分鐘股價處於15元或以上，雖然約蝕一成，卻已是暫時最好的離場時機。畢竟此乃「B」字股，即或本質上這是藥業股，但市場仍將兆科眼科視作新經濟股之一，所以上市以來持續出現沽壓。於5月4至6日見三連跌，卻於5月7日止跌出現「十字星」，加上當日低見11.2元較5月6日低位11.14元為高，股價有望喘定，加上現報11.4元亦已較上市價16.8元低逾三成二，引起筆者關注。

市賬率低於同業 現價或處於吸引水平

參考招股書，以截至去年12月底的財務狀況，配合集資淨額和優先股換成普通股產生的會計入賬，折合約33.22億港元，相對上市後發行股數約5.35億股，計出每股資產淨值為6.2068元，較5月7日收報11.4元產生市賬率為1.84倍。

誠然眼科醫療股在港股中罕見，除了此股，便只有歐康維視生物─B（1477）、德視佳 （1846）和希瑪眼科（3309），按5月7日收市價計算，市賬率分別為3.9、3.72和4.96倍，均高於兆科眼科，證明此股的價格已處於吸引水平。當然，若本週科指續跌，兆科眼科的股價難免仍會受壓。

不妨留意開拓藥業─B（9939），上市價為20.15元，於上市首日（2020年5月22日）高見22.95元，較上市價高出不足13.9%，卻已是截至2021年3月15日歷時長近十個月的最高價。再者，從2020年10月7日至12月11日收市價低於10元，反映超過兩個月股價較上市價低逾五成，期內更有6個交易日低位介乎7.2至7.26元，較上市價更低逾六成。參考最近九個交易日（2021年4月27日至5月7日）均收高於60元，介乎62.10至76.40元，變為較上市價高逾兩倍，甚至接近2.80倍。故此不排除兆科眼科的股價表現，也可能出現如此大的股價波幅。

（兆科眼科招股書）

佔據市場重要先發優勢 適合中長線投資

值得留意的是，此股具備中長線的投資價值，兆科眼科已建立的全面眼科藥物管線中，目前共包括了8種市場上尚未有的創新候選藥物及6種潛在中國首仿藥，若獲批准及成功推出市場後，不但有潛力成為中國市場領先產品，亦可為兆科眼科帶來大量現金流入，以及在市場上佔據重要先發優勢。

基於中國有大量未獲得充分治療的眼科患者人群，加上中國眼部疾病總患病率遠高於美國，而中國的眼科藥物市場規模僅是美國的六分之一，中國市場存在巨大增長潛力。此外，公司的研管線豐富，其中最快有望今年內向國家藥監局提呈NDA的環孢素A眼凝膠，更是藥效極佳的創新藥。

與美國批准的首款環孢素A眼藥Restasis相比，兆科眼科的環孢素 A藥物是一種創新的水凝膠製劑，能夠在眼表更快擴散並停留更長時間。基於核心產品上市及收益前景已具備清晰路線圖，預期兆科眼科的佳訊會接踵而來，屆時可望帶動股價回升。故此除非只為短炒而不願鎖著資金，現時惟有忍痛離場，否則值得繼續耐心守候，與多達13名上市前投資者，以及4名基石投資者，不是重量級投資者，就是醫藥領域的明星風投及上市同業，共同等待股價爆升的時刻。

撰文：聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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