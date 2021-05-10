新冠肺炎｜美商務部長：要恢復過來還有漫長路

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-10 08:46

美國商務部長Gina Raimondoym上周六（8日）表示，在新冠肺炎之後，許多美國人仍在艱難地重返工作崗位，上周（5月3日至7日）低於預期的就業數據反映了這一點。

《新浪財經》報道，雷蒙多表示：「我認為我們要從這場疫情中恢復過來還有很長的路要走。」她説，「有這麼多美國人仍在掙扎」，就業崗位比疫情前減少了800萬個。

4月份，美國就業增長意外放緩，可能受到勞動力和原材料短缺的限制。非農就業人口僅增加26.6萬人，遠低於經濟學家預期的近100萬人，與1至3月的穩步增長形成鮮明對比。

她在談到美國總統拜登（Joe Biden）為提振經濟所做的努力時説：「我們正在採取大膽的舉措，但還有很長的路要走，我們必須幫助美國人找到工作。」

她表示，在疫情期間，女性受到的打擊尤其嚴重，因為許多女性集中在受打擊最嚴重的行業——低技能服務行業。缺乏負擔得起的兒童保健服務也對女性造成了沉重打擊，隨着學校的關閉，她們的選擇也進一步減少。

對國民不願返工作崗位說法反駁

她亦駁斥了一些共和黨人的説法，即人們不願重返工作崗位是因為他們正在接受失業保險，他説數據中沒有任何跡象表明這一點。

「現在人們不願回去工作的首要原因就是你所説的：恐懼。或者如果他們找不到託兒所或學校仍然關閉。」

她於上周五（7日）曾表示，半導體短缺是4月就業報告的一個因素，她9日又稱，她正專注於尋找在美國生產半導體的方法，以避免未來出現類似的供應中斷。