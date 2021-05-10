騰訊重上600元關　帶動港股升幅擴大至200點｜持續更新

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-10 09:50

上周五（7日）美國公布4月非農業新增職位數據，僅增加26.6萬份，遠不及市場人士，反而緩和了市場人士對當地加快調整現行寬鬆貨幣政策壓力。受此消息刺激，上周五美股三大指數齊升，道指再創歷史新高，升逾200點收市，報34777點；納指亦見反彈，漲0.88%；標指則漲0.74%同創新高。今早日韓股市造好，其中日本股市升幅曾高達300點或1%。

【09:49】恒指升幅擴大

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報28842點，升231點，恒生科指重上8000點，報8041點，升86點，國指升78點，報10777點。

騰訊（0700）重上600元，報606點，升1%，美團（3690）卻逆市下跌，報271.8元，跌3.9%，滙豐（0005）跌0.2%，報49元。

【09:20】恒指高開166點

港股承接上周五美股強勢帶動，今早高開166點或0.58%，報28776點。成份股之中，申洲國際（2313）表現最佳，升2.8%。受惠油價上漲，「三桶油」高開1.2%至2.3%。

騰訊（0700）於上周五險守600元，今早終於失守，最新報599元，低開0.2%，美團（3690）低開1%，報280元，即將公布上財政年度第四季業績的阿里（9988）無升跌，報219.8元。

國指升67點，報10766點，科指升32點，報7987點。