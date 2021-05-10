中國公募開放式基金規模達2.81萬億美元　登亞太地區榜首

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-10 10:17

截至2020年底，中國公募開放式基金規模達到2.81萬億美元，首次登上亞太地區榜首。中國公募基金總規模僅佔全球受監管開放式基金總規模的4.5%，仍有很大發展空間。

《證券時報網》報道，美國投資公司協會（ICI）最新數據顯示，2020年，全球受監管開放式基金總規模穩步上升，中國增速較快，達到2.81萬億美元，躍居亞太地區榜首位置。

數據顯示，截至2020年底，全球開放式基金資產淨值總規模為63.06萬億美元，較上一年末增長14.9%。

分區域來看，美洲地區總規模為32.33萬億美元，幾乎佔據全球公募基金市場份額的半壁江山。美國更是「一家獨大」，規模達到29.35萬億美元。歐洲地區30個國家的開放式基金規模合計21.76萬億美元，在全球總規模中佔比超過三成。

亞太地區，包括中國在內的8個國家基金總規模為8.79萬億美元，按年增長21.24%。其中，中國公募基金跑出加速度，2020年大漲約四成，期末達到2.81萬億美元，位居全球第五，領跑亞太。這是中國開放式基金總規模首次位居亞太首位。2019年，中國還排在澳洲和日本之後。從基金數量來看，截至2020年末，亞太地區韓國和日本的開放式基金數量均超過中國，表明中國單隻基金規模較大。

去年中國公募淨銷售額逾7700億美元

一位基金行業評價人士表示，2020年，中國公募基金取得歷史性突破，主要是由於當年公募基金增收又增量，新發基金合計募資高達創紀錄的3.2萬億艾元，助推規模迅速猛長。

ICI數據顯示，2020年，亞太地區基金淨銷售額為7,711.76億美元，中國的淨銷售額為5,748.3億美元，佔比約四分之三；同期日本的淨銷售額為1,491億美元。另據數據顯示，2020年，中國開放式公募基金淨申購額位居全球第二，僅次於美國，大幅領先於其他國家。

近幾年，中國公募基金總規模快速攀升。2014年至2018年，澳洲一直是亞太地區的「老大」，日本位居第二。2014年，中國開放式公募基金總規模剛剛邁過8,000億美元，僅為澳洲的一半，不及日本總規模的七成。近幾年中國與兩國的距離不斷縮小，2020年實現超越。