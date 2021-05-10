茅台市值三個月損失超9000億　股價跌破1900元

撰文：孫素青
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截至5月10日收盤，貴州茅台跌破1,900元人民幣，這是茅台自4月28日釋出2021年一季度財報後，連續6個交易日下跌，總市值累計縮水超過2,100億元人民幣。
據內媒報道，自2月18日股價創2,627.88元歷史新高後，不到3個月，茅台總市值蒸發超過9,000億元，幾乎跌掉了目前市值1萬億元的五糧液。
市場認為，貴州茅台股價近期承壓主要有兩方面原因，一方面是近兩年貴州茅台業績增速出現連續下降，另一方面，估值太高是造成近期貴州茅台股價連續殺跌的根本原因。
4月27日晚，貴州茅台酒股份有限公司公佈了2021年第一季度財報，其中營業收入272.71億元，按年增長11.74％，淨利潤139.54億元，按年增長6.57％，而2020年第一季度按年增幅分別為12.54％、16.69％。
按照產品線來看，茅台酒當季銷售額245.92億元，佔比超過90％，系列酒銷售額26.43億元。
2020年，貴州茅台營業收入979.93億元，按年增長10.29％，其中酒類收入948.22億元，按年增長11.10％，淨利潤466.97億元，按年增長13.33％，創下五年來新低。
貴州茅台股價連續下跌，股價跌破1,900元。（視覺中國）