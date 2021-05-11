中概股隨美股急挫　拼多多跌超9%　美團ADR跌超11%

撰文：張小意
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周一美股三大指數收跌，道指升逾300點破頂後倒跌，納指更挫2.55%。熱門中概股收盤多數走低，拼多多（美：PDD）跌超9%，美團ADR跌超11%，此前上海市消保委約談拼多多和美團，指出了兩家在消費者權益保護方面存在的突出問題。
新能源汽車股中，蔚來汽車（美：NIO）跌超7%，理想汽車（美：LI）跌近7%，小鵬汽車（美：XPEV）跌超4%。
券商股中，老虎證券（美：TIGR）跌近9%，富途控股（美：FUTU）跌超8%，海川證券（美：MTC）跌超5%。
籮筐技術（美：LKCO）跌近18%，洋葱集團（美：OG）跌超17%，新氧（美：SY）跌超14%，第九城市（美：NCTY）跌超13%，水滴公司（美：WDH）、嘉楠科技（美：CAN）跌超12%，比特數字（美：BTBT）跌近12%。
途牛（美：TOUR）、億邦國際（美：EBON）跌超11%，微美全息（美：WIMI）跌近10%，鬥魚（美：DOYU）跌超9%，唯品會（美：VIPS）跌近9%，迅雷（美：XNET）跌近8%。
陸金所（美：LU）、趣頭條（美：QTT）、訊鳥軟件（美：BIRD）跌超7%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌近7%，中網載線（美：CNET）、攜程（美：TCOM）跌超6%，虎牙（美：HUYA）跌近6%。