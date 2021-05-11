花旗看淡科企　降Facebook和Alphabet股票評級　削Twitter目標價

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-11 09:43

據《新浪科技》報道，投資銀行花旗集團當日發佈投資研究報告，稱投資者對在線廣告的前景預期過於樂觀，因此將Facebook和Alphabet的股票評級從「買入」調低至「中性」。

截至美股收盤，Facebook跌4.11%，報305.97美元；谷歌母公司Alphabet跌2.38%，報2,341.66美元。

同時，花旗銀行還調低了Twitter、Snap和Pinterest的目標股價。

截至美股收盤，Twitter跌3.68%，報51.81美元；Snap跌4.68%，報52.14美元；Pinterest跌2.51%，報58.36美元。

三大因素讓花旗分析師感憂慮

花旗銀行分析師傑森·巴齊內特（Jason Bazinet）稱，在過去兩個季度，鑑於社會經濟和零售業的反彈，網路廣告增長強勁。不過，有三件事讓他對該行業感到擔憂。

首先，巴齊內特指出，賣方分析師預計，從2021年到2025年，前十大網路廣告銷售商的年增長率，將是該行業2018年到2020年間的兩倍。巴齊內特認為，該預期過於樂觀。

其次，許多投資者認為，「每美元經濟活動的廣告強度正在上升」（廣告商增加每筆交易的廣告預算），但事實上幾乎沒有證據表明這一點。巴齊內特稱，在過去的六年，美國所有媒體的廣告支出一直持平，約佔個人消費支出的1.6%。

最後，巴齊內特警告稱，今年第二季度之後，廣告增長可能會減速。巴齊內特説，除了流媒體視頻公司Roku，他目前不推薦任何由廣告支持的大盤網絡股。相比之下，亞馬遜仍是巴齊內特的最愛。

截至美股收盤，亞馬遜跌3.07%，報3190.49,美元。

巴齊內特維持Facebook 320美元和Alphabet 2,415美元的目標股價不變，但將Pinterest的目標股價從85美元下調至65美元，將Twitter目標股價從80美元下調至58美元，將Snap目標股價從47美元下調至42美元。