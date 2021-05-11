港股跌勢加劇至650點　海底撈逆市彈升1.3%　表現最佳｜持續更新

【11:31】恒生指數跌650點
大市跌勢擴大，曾低見27910點，最新報27944點，跌650點，科指最新報7569點，跌316點，國指最新報1387點，跌263點。
昨日低收的海底撈（6862），今早出現反彈，最新報42.6元，逆市升1.3%，為表現最佳藍籌股。
【10:49】恒生指數跌554點
汽車股表現疲弱，吉利（0175）跌5.3%，報18.18元，長汽（2333）跌4.4%，報18.34元，東風（0489）跌2.3%，報6.95元，廣汽（2238）跌1.8%，報6.73元。
港股則維持逾500點跌幅，惟暫收復28000點關，報28023點，跌572點，國指報10433點，跌217點，科指報7586點，跌299點。
【10:10】恒生指數跌623點
港股持續受壓，恒指最新報27972點，跌623點，國指最新報10394點，跌256點，科指最新報7564點，跌321點。
bilibili（9626）跌超8%，創上市新低，美團（3690）瀉7.53%，騰訊（0700）跌3.28%，阿里（9988）跌超3%，小米（1810）跌2.58%，京東（9618）跌超6%，快手（1024）跌5.42%。
中國有贊（8083）績後大跌，低開近15%，現跌23.81%，報1.6元。
黃金股回吐，招金 （01818） 跌近半成；紫金 （02899） 跌近9%；山東黃金 （01787） 跌5%；中國黃金 （02099） 跌逾4%。
【09:41】科技股全面下挫
港股跌勢加劇，恒指曾失守28000點，低見27987點，最新報28026點，跌568點，國指最新報10404點，跌246點，科指最新報7568點，跌317點。
美團（3690）曾低見244元，最新報248.6元，瀉5.4%，騰訊（0700）跌3.4%，報575元，阿里（9988）跌3%，報208.8元，小米（1810）跌3.6%，報24.3元，京東（9618）瀉5.9%，報270.2元，快手（1024）跌5.1%，報227.6元。
【09:20】恒生指數低開309點
恒生指數低開309點或1.08%，報28286點；科指低開212點，報7673點；國企指數低開154點，報10496點。
美團（3690）跌4.79%，京東集團（9618）跌近5%，百度（9888）跌近3%，bilibili（9626）跌超6%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌超2%，小米（1810）跌逾1%，快手（1024）跌超4%。
中國有贊（8083）績後大跌，低開近15%，現跌14.76%，報1.79元。
中國有贊日前公佈今年首季業績，第一季度有贊所服務商家的總交易額達到236億元，按年增長13%；收入4.2億元，按年增長近12%；整體毛利率59%，提升2個百分點。