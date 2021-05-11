Facebook擬推出兒童版Instagram　美國40名州檢察長抗議

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 15:42

Facebook（FB）計劃推出Instagram的兒童版本Instagram Youth，專門提供給13歲以下兒童使用，3月初該計劃浮出水面時就遭到了兒童安全人士的強烈反對。

目前，由40名州檢察長組成的團體表示，擔心社交媒體會對兒童的健康產生不利影響，呼籲放棄該項目，但Facebook表示將推進該計劃。

檢察長團認為，Facebook「未能在其平台上保護兒童的安全和隱私」。馬薩諸塞州檢察長Maura Healey在Twitter表示，兒童版Instagram是對弱勢群體的無恥剝削和牟利。

Instagram 產品負責人 Vishal Shah 表示，已把 Instagram 的青少年用戶服務列為公司優先順位，並建立保護年輕用隱私安全環境，以及開發兒童版 Instagram。

Facebook早前於香港在內的全球70個國家及地區，推出兒童版Messenger（Messenger Kids），兒童版Messenger需要經過家長的同意，才能與線上朋友互動，並且家長也能監看對話內容，但該系統曾出過漏洞，讓孩子能不須經家長批准跟陌生人聊天，此事引發監管機構的擔憂，認為Facebook沒有充分保護兒童。