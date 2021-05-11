數碼港推「數碼生力軍」計劃　提供100個數碼相關工作崗位

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-11 22:06

數碼港今日﹙11日﹚舉行「iTalent 暨數碼生力軍啟動禮」，除了推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」，協助數碼港社群企業物色合適人才外，亦宣布與勞工處和僱員再培訓局共同合作推出一項數碼人才培育計劃計劃—「數碼生力軍」（Digital Tech Recruits）。

在數碼港社群企業支持下，「數碼生力軍」計劃將為正在修讀或完成僱員再培訓局有關創新科技相關培訓課程的學員，提供100個數碼相關的工作崗位。啟動禮由創新及科技局副局長鍾偉强博士、勞工及福利局副局長何啟明、僱員再培訓局行政總監吳國强及數碼港行政總裁任景信主持。

參加者可獲最多8300元津貼

「數碼生力軍」計劃鼓勵僱員再培訓局學員學以致用，於創科企業汲取實戰經驗，以滿足就業市場對數碼科技及創科人才的需求，同時亦為創科行業注入更多人力資源。參與計劃的學員將按其就讀學科的相關知識，包括人工智能Artificial Intelligence、區塊鏈 Blockchain、雲端計算 Cloud Computing、大數據 Big Data 和電子商務 eCommerce，分配予數碼港社群公司。

實習期間，參與公司將為參加者提供在職培訓，並且委派一位經驗豐富的員工為指導員。每位參加者在完成一個月(30天)的全職實習後，可獲最多8,300元的津貼，其中部份金額會由參與公司支付。另外，數碼港學院連同社群公司亦會為學員提供職業導向及科技技能培訓活動，為創科行業提供完整的職涯發展階梯。

參與公司︰可助學員認識創科行業

Find Solution Ai 創辦人及行政總監林苑莉表示，數碼港與勞工處和僱員再培訓局合作推出「數碼生力軍」計劃，為培訓局學員提供數碼相關的崗位和實習經驗，相信可以幫助學員認識創科行業，同時協助企業招聘有相關學習經驗的人才，促進香港創科生態圈發展。

她又稱，以往亦曾聘請過僱員再培訓局的畢業生，他們比年青求職者有工作經驗，能更快進入狀態，亦能給予團隊不一樣的貢獻。