高盛一位董事總經理辭職　之前投資狗狗幣有斬獲

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-12 08:48

《新浪財經》周二（11日）報道，高盛（Goldman Sachs）一位董事總經理在投資狗狗幣獲利數百萬美元後，已從該投行辭職。在過去6個月中，這個加密貨幣的價格漲幅超過了26,000%，在創下新紀錄之後，其當前的市值達到了大約920億美元。

這位高管名叫Aziz McMahon，根據他的社交媒體個人主頁上的介紹，他已在高盛倫敦辦事處工作了14年。

高盛證實了Aziz McMahon離職的消息，但沒有提供原因。據知情人士稱，Aziz McMahon離開高盛後可能會創辦一家自己的對沖基金公司。

雖然目前還不清楚Aziz McMahon未來到底會做什麼，但一些傳統銀行和金融機構的高管已經跳槽到加密貨幣領域，比如橋水的首席財務官John Dalby加入了加密公司NYDIG，而美國商品期貨交易委員會（CFTD）前主席Christopher Giancarlo加入了加密金融服務公司BlockFi。

值得一提的是，狗狗幣是否真的具有價值，這還是一個懸而未決的問題。

狗狗幣目前應用場景有限

《新浪科技》此前報道，當前，這種代幣的使用場景還很少。儘管越來越多的商家開始接受狗狗幣，允許消費者使用它進行支付，但是它還遠遠沒有達到被用作任何種類的實際貨幣替代品所必需的水平。BlockTower Capital合夥人Mike Bucella表示：「現在來看，商家宣佈將開始接受狗狗幣的行為，只是一個大型的營銷策略。」

報道指出，現在人們利用狗狗幣能做的事情不多，這一點與以太幣等競爭對手不同，後者允許程序員在其平台上建立應用程序，以進行借貸等活動。

另外狗狗幣也不是一個可靠的財富存儲工具，因為要想達到這個目的，通常情況下需要市場對該幣和它所建立的區塊鏈有一定程度的長期信心。