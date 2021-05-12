橋水達利奧警告：拜登經濟刺激或令美聯儲被迫繼續印鈔

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-12 08:38

美國總統拜登（Joe Biden）政府的龐大經濟刺激固然雄心勃勃，但負面影響越來越引發市場人士擔憂。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）的創始人達利奧（Ray Dalio）對這些政府支出計劃發出了最新的警告。

《華爾街見聞》報道，達利奧本在媒體線上活動中表示，拜登政府的經濟計劃增加了通脹和美元貶值的風險，讓太多的資金流入經濟體內，產生製造泡沫的風險。

一些企業領袖和美國議員批評拜登政府，提供失業救濟補貼助長一些失業者的惰性，讓他們不願重返工作崗位。對於這類補貼，達利奧認為，不需要立即撤銷或者減少它們，讓它們自然推行到期即可，這些都是小問題，大問題是海量經濟刺激的資金會推升通脹率。他説：

「已經產生大量的資金，並且進入了系統。這是真正的大問題。」這種風險必須「小心平衡」。生產力是保持經濟免於過熱的「關鍵」。

達利奧預計，未來債券市場不會有購買新發美國國債的足夠需求，這將導致美聯儲繼續貨幣擴張的政策。

達利奧稱，當前股市的估值已經算是一種泡沫，但並不是債務催生的。他解釋説，泡沫有兩類。一種是債務泡沫，當債券到期時，你無力償付，那麼這種泡沫會破裂。另一種泡沫就是有太多資金，貨幣卻沒有那麼收緊，那麼你持有的貨幣會貶值。我們現在屬於第二類泡沫。