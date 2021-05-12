MI能源已向開曼大法院提交清盤呈清　及提交共同臨時清盤人申請

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 09:47

MI能源（1555）發出公告，指出擬在開曼群島法院監督的臨時清盤制度（通常稱為「非強制」臨時清盤）的協助下，進行重組。因此公司執行董事及債權人趙江巍，已於開曼群島時間5月11日，向當地大法院提交一份清盤呈請，以協助作出開曼共同臨時清盤人委任申請。

連同已提交的呈請，MI能源於同日提交一份委任共同臨時清盤人（按「非強制」基準）的申請。

公司指出待獲批開曼共同臨時清盤人委任申請所尋求的判令後，開曼共同臨時清盤人將獲委任為公司臨時清盤人（按「非強制」基準），以協助公司及現有管理層進行持續的財務身重組工作，在此過程中公司將受開曼群島法律下，自動法定延緩償付的保護，即在未經大法院允許，針對公司的任何程序將不會開始或繼續。藉此使公司﹑管理層及擬委任的開曼共同臨時清盤人，得以持續制定及實施符合公司所有持份者的最佳利益總體重組計劃。

公司指出開曼共同臨時清盤人委任申請，尚未獲大法院列入聆訊名單，會在適當時候另行刊發公告，向股東及潛在投資者提供有關重組和相關法庭程序發展的最新情況。

公司董事會認為委任開曼共同臨時清盤人，對公司財務重組工作屬必須及適宜，因此認為以開曼共同臨時清盤人委任申請方式，為公司委任開曼共同臨時清盤人符合公司﹑股東及債權人最佳利益。