美國商會調查發現逾4成會員考慮離港　國安法令62%擬離港者感不安

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-12 12:37

香港美國商會發表調查報告顯示，逾四成成員正考慮或計劃離開香港，當中逾6成成員表明離開的原因是對《港區國安法》感到不安。

商會的調查在本月5日至9日進行，合共325名成員回應，相當於美商會24%成員。調查發現，42%成員考慮離開香港。

其中有48%考慮在未來3至5年內離開；24%表示當工作可調動到其他城市後，便會啟程離港；15%計劃今年底前離港；1成計劃今年暑假前離開；3%則表示馬上離港。至於離港後，仍有43%成員希望留在東南亞地區如東京、台北、新加坡、泰國等。

生活質素好是留港原因

調查亦顯示，逾62%受訪者指出，選擇離開香港是因為國安法令其感到不安；當中有36%認為，國安法將會影響到其子女教育質素。近4成成員則對香港未來競爭力感到悲觀，近5成人認為抗疫措施令他們難以出行和探訪家人，24%認為香港生活成本太高。

而選擇留在香港的成員佔58%，當中77%認為香港生活質素好，55%認為是香港經濟環境非常良好，48%喜歡香港鄰近內地市場。亦有受訪者認為，國家安全是全球都有的規範，美國也有自己的國土安全部，相對地香港較美國更安全；亦有成員表示香港稅率較低，雙語教育環境優秀。