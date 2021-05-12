亞太區爆小股災　台灣股匯遭雙殺　台股曾瀉逾千點

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 13:09

亞太區股市今日全面下挫，其中台灣股市曾大挫逾千點或8%，成為區內表現最差的股市，多隻科技股如鴻海﹑台積電，以及金融股如富邦金控均成為投資者沽貨對象。

台股曾低見15165點，最新報15592點，瀉989點或6%。

作為當地科技股龍頭，台積電急跌9.8%。

其他台灣上市公司股價亦下挫，大立光跌2.2%，聯發科跌9.7%，宏碁跌6.9%，日月光跌7.7%，中信金跌7.6%，富邦金控跌9.6%，鴻海精密挫6.1%。

日股今日亦延續上日跌勢，最新報28043點，跌565點，韓國KOSPI指數最新報3143點，跌66點，澳洲ASX 200指數最新報7021點，跌75點。

隨著區內股市大跌，美匯指數升0.29%，報90.4。作為避險貨幣的日圓上揚，兌美元最新報108.86；美元兌新台幣上升0.48%，報28.024。

同時亦震散商品市場，紐約期油及布蘭特期油均跌逾0.3%。

反映投資者恐慌情緒的VIX期貨飆升5.94%，報22.5。

台灣新冠肺炎本土傳染案例在昨日（11日）達至7例創下記錄新高，總統蔡英文將在今日下午1時30分針對疫情最新變化發表談話。

台灣新北市和宜蘭縣昨日分別有感染源頭不明的新型肺炎確診個案，並進入社區感染階段，

流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒，停止室內5人以上，室外10人以上的聚會。這是台灣防疫一年多以來，首次進入第3級警戒。

疫情指揮中心昨天已經宣布，即日起到6月8日暫停室外500人以上，室內100人以上的集會活動。