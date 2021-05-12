SWIFT報告：全球逾半央行積極探索央行數碼貨幣應用

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-12 12:42

SWIFT與埃森哲（Accenture）發表跨境支付應用央行數碼貨幣（CBDCs）報告，指現時全球超過一半的中央銀行都正積極探索CBDCs的應用，此趨勢或會引發全球支付生態出現深遠改變。

報告探討了這種轉變的可行性，包括CBDCs跨境轉移使用方式、CBDCs融入現行貨幣組合的可能性以及CBDCs作為可行的跨境支付方式所需的細節要求。

報告指，互通性將會是CBDCs成功的關鍵。CBDC提供不少全新的機遇和挑戰。報告認為，CBDCs將探索利用現行支付渠道的可行性、新的方案將會拓展現時的基礎架構，以及SWIFT在支付生態系統中（包括CBDCs在內）所扮演的特殊角色。

報告表示，要達致以上目的，SWIFT將在未來數月繼續通過具前瞻性的思維及實驗來進一步探索CBDCs的發展前景，當中包括測試SWIFT正在不斷發展的平台，以及在其新策略下提供的交易管理服務，使無論在任何交易標準、技術和貨幣下，都能在全球40億賬戶中進行即時及流暢的支付交易，並在跨境支付中使用CBDCs。通過金融業界合作，SWIFT希望能進一步探討其扮演的角色，包括作為CBDCs交易認證信息的載體機構（與現時法定貨幣擔任的角色相同）和作為以任何發行形式發行有實際CBDC價值的載體機構。

SWIFT首席創新官Thomas Zschach表示，儘管使基於CBDCs的支付基礎設施運作得更有效率，及與現時更廣泛的經濟市場進行互通仍具一定挑戰性，但當中大部分的挑戰都與現時支付方案所面對的挑戰相同，SWIFT期待能夠在處理CBDCs的相關事務上積極地支援金融業界，並推動負責任的創新。