美國商會罕批內循環：中國地方更加排擠外企

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-12 21:33

Tesla特拉斯等美國企業在中國市場遇上困難之際，過去在中美關係中扮演積極角色、對中國友好的中國美國商會，當地時間周二（11日）發表2021年度美國企業在中國白皮書，直指中國地方官員排擠外資企業外，並稱在中國內循環（雙循環）政策下，情況更見明顯。

《香港經濟日報》5月12日報道，中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）在發表白皮書的視訊記者會上直指，中國地方政府在商業公平競爭環境的執行上『尤其不到位』。尤其中國政府正推行「內循環」政策，加上美中關係惡化，讓省市官員『打安全牌』，更加排擠外資企業。

疫情加深中美不信任 雙方都提產業鏈安全

白皮書指出，隨着美、中兩國2019年相互加徵關稅及雙邊關係急劇惡化以來，2020年雙方的政經情勢更加複雜，且疫情的爆發也帶來更多的全新挑戰，這讓大多數的中國美企，都將兩國的經貿摩擦列為未來在中國展開業務的首要挑戰。

書中提到，2020年美中經貿往來仍然熱絡，但基於兩國的對峙，許多友好防護機制進一步遭到破壞，使美中關係在各領域都呈持續惡化的態勢，這包括經貿、國家安全、執法、新聞甚至文化交流等層面。

而疫情爆發除了加速上述關係的惡化趨勢外，更加深了兩國間的不信任感，使雙方重新將關注點集中在供應鏈安全、企業回流及對本國製造業的保護態度上。這些發展趨勢，都為中國美企帶來新的挑戰。

白皮書説，在中國許多長期困擾外資企業的營商問題，仍未得到解決。其中包括中國長期以來對國有企業的扶持、偏好內資企業的產業政策、對中國境內技術和產品提供更大（相較於外國）的優惠。此外，在網絡安全和數據本土化上的僵化要求及網路入侵等問題，都有待大幅改善。

商會高層以電影為例 稱美企在華遭遇不公平

中國美國商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）也針對白皮書內容表示，不少美企持續在中國受到不公平競爭待遇。像是美國影視節目被中國消費者排擠的原因，除了有在地競爭的因素外，也摻雜了政治因素。

羅斯指出，美企對中國政府政策和市場開放進展最不滿意的，要屬於科技相關產業。美國的資訊、通訊技術產業是全球最有競爭力的業別，但在中國卻受到最大的市場進入障礙。

中國美國商會是一個非營利性的非政府組織，其成員包括來自在中國經營的900家美國公司的4,000名個人。