港交所︰無收入生科股在港IPO融資額　已達100億美元

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-12 21:25

在剛剛過去的4月底，香港交易所迎來了上市改革三周年，港交所﹙0388﹚市場發展科主管鮑海洁在「香港交易所會客廳」接受訪問時表示，可以看到在新經濟的領域，香港市場已經成為了一個非常重要的資本市場的引擎，支持這些新經濟企業的發展。

她指出，現在整個新經濟行業所代表的香港市場市值已經達到了14萬億元，佔整個香港市場市值的27%，比例是非常之高的。「從行業上來講，我們統稱的 「新經濟」賽道其實是非常豐富的。比如一些硬科技，包括像 AI（人工智能） 、data（大數據） 、藥物研發等等，這些都是一些特別有意思的主題，還有新能源，甚至是新零售，所以它的整個業態已經發生了很多變化，相信這些業態變化會帶來新機遇，也會造就更多上市公司。」

另外，鮑海洁稱，在過去的三年之內，沒有收入的生物科技企業在香港的新股融資金額已經達到了100億美元，而且他們的再融資額也達到了80億美元，讓整個香港榮登全球生物科技的第二大集資中心。與此同時，也帶動了我們整個醫療科技板塊，IPO融資額已經達到180億美元，而且整個醫療健康板塊的市值也達到了3.5萬億港幣，三年當中的年均增長率超過60%，是所有行業板塊當中增速最快的一個板塊。