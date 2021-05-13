Tesla暫停使用比特幣支付　加密貨幣紛紛跳水

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-13 08:27

特斯拉（Tesla）首席執行官（CEO）馬斯克（Elon Musk）5月12日在社交媒體上表示，出於「對比特幣挖礦和交易中使用化石燃料頻率迅速增加」的擔憂，特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費用，但不會出售任何比特幣。

《新浪財經》報道，馬斯克表示，對比特幣對環境造成影響表示擔憂，特斯拉正在考慮使用能源消耗更低的加密貨幣。

馬斯克稱，「加密貨幣在很多方面來看是一個好的想法，我們相信其未來具有前景，但這不能以環境為代價。」

他寫道，「特斯拉將不會出售任何比特幣，一旦挖礦向更可持續的能源過渡，我們就將其用於交易。我們還在尋找其他能耗不到比特幣1%的加密貨幣。」

消息傳出後，比特幣跳水約1,970美元，跌穿5.3萬美元，日內整體下跌逾6%。以太坊短線走低逾150美元，再度跌破4,000美元/枚。瑞波幣短線急挫，回落至1.35美元/枚下方，日內跌8.93%。狗狗幣日內跌幅擴大至逾12%，現報0.44美元/枚。柴犬幣（SHIB）24小時暴跌42%。

特斯拉股價聞訊在盤後跌超1%。加密貨幣概念股盤後亦紛紛下挫，Coinbase Global盤後跌超1%，Riot Blockchain跌超4%，中網載線跌超5%。

特斯拉在2月份提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中透露，該公司購買了價值15億美元的比特幣，且未來可能會投資更多的比特幣或其他加密貨幣。該公司於2021年3月份宣佈開始接受比特幣作為其產品的付款方式。