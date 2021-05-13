Cathie Wood：疲軟中仍得相信科技股　嚴重修正令股票進入低價區

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-13 08:40

明星基金經理Cathie Wood周二（11日）為科技創新板塊進行了辯護，她解釋説，科技股最近的疲軟最終會扭轉方向，不能與2000年的泡沫頂峯相比。

《中文投資網》報道，Wood在周二的方舟投資網絡研討會上説，許多人認為過去三個月所發生的事情是另一次，或相當於2000年網路泡沫的開始，但她絲毫不認為是這樣的。Wood補充説，「我們將看到技術帶來的各種增長，我們相信，這種增長將是驚人的。」

Cathie Wood旗下方舟創新 Ark Innovation（ARKK）周一慘淡的5%跌幅將該ETF價格拖至2020年11月以來的最低水平。由於科技行業的疲軟，該基金在5月份下跌超過11%。

在周二大盤拋售的同時，投資者回到了亞馬遜（AMZN）等其最喜歡的股票上。科技股扎堆的納斯達克綜合指數在盤中最低點下跌超過2%後出現了反彈。

Wood表示，價值股的強勢是股票牛市健康度的表現。然而，其中一些行業將因未來投資不足而被影響。「價值股和周期股的輪換，在這裏是很有力的。但同時，這些行業會有問題，就像我們認為正在獲得動力並將帶來指數級增長的創新平台一樣，」她説。

雖然能源、金融和材料行業在2021年表現出色，但Wood認為這些行業在未來幾年會落後。「能源將遭到電動汽車的傷害。我們認為，數字錢包、de-fi或加密貨幣領域的去中心化金融將改變金融服務，並掏空許多、許多金融服務部門。Wood表示：」在材料方面，一切都取決於大宗商品價格。

Wood此前告訴CNBC，在最近的科技股拋售之後，她喜歡她的ETF的持股。她説，她設想她的策略將獲得25%至30%的復合年回報率。

「我們的各種策略經歷了這次修正，相當嚴重的修正，所發生的事情是我們的價格目標沒有改變。我們的股票已經進入了低價區，」Wood星期二解釋説。雖然許多投資者對通貨膨脹的威脅感到擔憂，但Wood不是其中之一。她認為以創新為基礎的通貨緊縮將抵消任何大型的通貨膨脹。

Wood表示，在接下來的三到四個月裏，CPI通脹率應該會升至約3%或4%，PPI通脹率應該會升至約6%至8%；但是，他認為這應該是價格的暫時上升。「我們認為，在這一時期，通貨緊縮的幾率實際上已經上升了。我們所有的研究和投資所圍繞的技術和創新，充斥着全球經濟所面臨的通貨緊縮的例子。這種基於創新的通貨緊縮是非常好的通貨緊縮，它與非常強勁的單位增長有關，」她補充説。

Wood還表示，經濟也將經歷來自產品因創新而變得過時的公司的通貨緊縮。「股東們變得非常短視，他們想要利潤，而且他們現在就想要。我們已經看到很多公司通過加槓桿來滿足短期股東。這些公司沒有對創新進行足夠的投資，現在他們正在竭澤而漁。」她説。

最後，她認為，通貨緊縮的最後一個來源將是周期性通貨緊縮，因為世界擺脱了疫情，消費者對服務經濟而不是商品經濟有更多需求。「隨着經濟向服務業的轉變的發展，我認為我們將有非常大幅度的商品價格調整，」Wood表示。「這增加了我們的信心，通脹將不會成為未來的問題。」