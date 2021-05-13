美通脹創海嘯高　恒指勢穿二萬八　阿里今放榜

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-13 09:18

港股上日以全日最高位收市，不過隔晚美股出現重大利淡消息，上月通脹遠超預期，創金融海嘯以來最高，美股三大指數急挫2%至2.7%，美國10年期國債孳息率急升，重上1.7厘，港股今日勢受拖累下挫，料失守二萬八，初步支持位看3月25日之低位27500點。中資科技股要留意上日偷步升6%的阿里，今日將發業績。

隔晚美股急挫，主因美國4月消費者物價指數（CPI）遠超預期，按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大升幅，CPI按月上漲0.8%，遠超市場預期為上升0.2%。

通脹急升，值得留意的是，聯儲首個出來發聲的官員，並不是主席鮑威爾，反而是副主席克拉里達（Reuters）

面對通脹急升，值得留意的是，聯儲首個出來發聲的官員，並不是主席鮑威爾，反而是副主席克拉里達。克拉里達形容數字遠超他的預期，但明言倘有需要，局方將毫不猶豫採取行動，壓低通脹率。

市場推測聯儲貨幣政策轉向的可能性正提高，聯儲局或比預期早開始加息，對以流動性推動的美股牛市影響甚深。

總計本周三日，美股道指已累計急瀉1190點，跌幅達3.4%。科技股主導的納指三日內更跌5.2%。

港股的中資龍頭科技股雖然在上日回升，不過今日難逃跟隨外圍回落。值得留意的是阿里今日放榜，公布今年首季及全年財政年度業績，市場預期集團上季Non-GAAP經調整盈利料按年升33%，至296億元。不過相信，市場焦點會放在管理層如何評估監管風險及現時整改的進度。

考慮到美股跌勢劇烈，港股阿里上日收市偷步升6%，預期業績前會在10天線附近先行整固。