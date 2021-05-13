撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-13 15:21

美國總統拜登周三（12日）簽署一項行政命令，以加強美國的網絡安全防禦，包括Colonial輸油管道被黑客攻擊暴露出了企業諸多安全漏洞。

白宮發言人表示，近日在美國頻發的網絡安全事件發人深省，美國公共、私營實體越來越多地面臨網絡罪犯的惡意攻擊。美國政府需要採取行動來打擊網絡犯罪，並從根本上加強網絡安全管理。

根據行政令，拜登要求規範和更新商業軟件的網絡安全標準，並要求聯邦政府所使用的所有軟件在9個月內達到新的標準，與政府有業務往來的軟件開發人員必須公開其安全數據。同時要求聯邦政府開始使用加密驗證和身份驗證等措施。

此外，拜登下令建立網絡安全審查委員會來分析網絡攻擊事件，委員會將由政府和私營部門共同領導。

拜登擬提高網絡安全投入，網絡安全股或受惠。（資料圖片/視覺中國）

CrowdStrike

基於雲的網絡安全專家CrowdStrike Holdings（CRWD），總部位於加利福尼亞州桑尼維爾的公司向客户提供檢測和預防安全漏洞的技術。在疫情期間，遠程辦公趨勢興起，更多企業需要提高IT網絡的安全性，這一強勁的需求推動了CrowdStrike業績的增長。

該公司表示，截至去年第四季，該公司共有8416個客户，按年增長了85%。

Okta

Okta（OKTA）的業務主要是幫助企業管理用户，並確保用户身份驗證的安全。Okta已成為基於雲的SaaS領域中發展最快的公司之一。

該公司是公認的身份和訪問管理領域領導者，受益於疫情期間的居家工作趨勢，對OKta網絡安全平台的強勁需求使得其股票在2020年飆升了123%。

截至去年第四季，該公司在全球共有9400多家機構客户。此外，年度貢獻收入500,000美元的客户達到300多個，這凸顯了大型企業對Okta基於雲的身份和訪問管理軟件的需求不斷增長。

Cloudflare

提供網絡安全和基礎設施服務的Cloudflare（NET）是2020年的最大贏家之一，這家雲網絡和安全解決方案提供商的股價增長了341%。

Cloudflare表示，截至去年第三季度末，擁有超過320萬客户，其中有10萬以上是付費客户。不僅如此，每年支出至少100,000美元的大型客户增加至736名。

Cloudflare的估值同樣不低，市銷率高達60，但在快速增長的雲計算和邊緣計算領域，該公司有望保持領先位置。