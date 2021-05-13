44歲「債王」接班人宣佈退休　疫後逾300萬人提早領退休金

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-13 14:33

據《彭博》報道，現年僅44歲的Nick Maroutsos原本是有「債王」之稱的基金經理格羅斯（Bill Gross）的接班人，是管理著大約4,000億美元資產的著名基金公司駿利亨德森的全球債券主管，現時有意在年內辭職。

報道指，Nick Maroutsos表示，C0VID-19疫情讓他重新思考人生目標，現打算在10月辭職，開始自己的人生第二幕，並帶著孩子們踏上旅行之路，「趁他們還喜歡我的時候」。

報道又指，一年無異於冬眠的日子讓許多富裕美國人萌生「人生苦短」的心態，致使他們一心想要擺脫日常工作的羈絆，美國多達310萬名55歲以上市民，考慮提早領取退休福利（Social Security Benefits）。

Maroutsos畢業於加州大學聖迭戈分校，並獲得了UCLA的碩士學位，於1999年進入了由格羅斯一手打造的債券投資帝國太平洋投資管理公司（Pimco）擔任分析師和客戶經理。

2007年，他創立了自己的固定收益投資公司Kapstream Capital，八年後，駿利收購了他這家公司的大部分股權，當時格羅斯亦已離開Pimco加入了駿利。Maroutsos主推駿利短期收益基金，相關市值達30億美元，絕對回報基金一年回報率為2.4%。