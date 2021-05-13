瑞信：A股下半年表現平穩　「國潮」經濟影響消費品市場

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-13 13:35

瑞信中國證券研究主管黃翔於發布會表示，內地發展「雙循環」持續擴大內需，「國潮」經濟崛起，國貨品牌的後續發展，還有賴於國內消費需求穩定趨升，反哺國內企業持續的研發投入，從而實現科技自主、進口供應鏈的逐步替代。

他指出，今年下半年A股指數會有平穩表現，但個股波動或會較大。其中內地經濟整體有不俗恢復，暑假及國慶需求料會持續旺盛，企業盈利亦有較快復甦，宏觀政策大轉彎的機會低。

瑞信瑞啟消費研究分析師陳磊指出，國潮對消費品市場競爭格局影響較大，體現在嬰兒奶粉、服裝、服飾，新能源汽車等行業；見到國際品牌市場份額收窄，甚至部分國際品牌被擠出中國市場。而90後成長於中國整體國家實力增強的階段，極大激發了民族自豪感，更願意在消費中選擇可信任的國產品牌，從中表達愛國情緒。

瑞信中國消費證券研究分析師黃妍苓指，現時國產品牌市場反應迅速，且有更多特色元素，品牌認知度亦不斷提升，相信未來國產品牌可獲得更多的市場份額。

瑞信亞太區汽車行業研究聯席主管王斌則表示，汽車行業中，國產品牌提升是結構性的，國產車大量採購國際品牌的零部件，與進口車質量差距變小，兼聘請國際超豪華汽車公司的設計師，提升外觀，同時抓住了智能電動車的行業變革大趨勢。