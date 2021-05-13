中國醫療網絡﹕江木賢及王炳忠5月13日起不再擔任董事

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-13 13:37

市場失當審裁處昨日宣布罰中國醫療網絡（0383）及6名現任與前任董事420萬元，與未有及昤時披露內幕消息有關。

公司今日發出公告，指出被罰款80萬元，針對執行董事及副主席莊舜而罰款80萬元，並責令須接受經證監會核准的有關遵守證券及期貨條例第XIVA部﹑董事職責及企業管治的培訓課程。

針對非執行董事王炳忠罰款90萬元，及責令他於8個月內，未經原訟法庭許可，不得擔任或繼續擔任上市法團的董事﹑清盤人或上市法團的財產或業務的接管人或經理人，以任何方式（無論直接或間接）關涉或參與上市法團管理。

針對執行董事江木賢罰款80萬元，被責令於6個月內，未經原訟法庭許可，不得擔任或繼續擔任上市法團的董事﹑清盤人或上市法團的財產或業務的接管人或經理人，以任何方式（無論直接或間接）關涉或參與上市法團管理，並責令須接受經證監會核准的有關遵守證券及期貨條例第XIVA部﹑董事職責及企業管治的培訓課程。

針對獨立非執行董事張健﹑前獨立非執行董事劉紹基﹑前獨立非執董事馬華潤，各人被罰款30萬元，及責令並責令須接受經證監會核准的有關遵守證券及期貨條例第XIVA部﹑董事職責及企業管治的培訓課程。

同時包括公司及上述6名現任及前任董事，要按共同及各別基準負責承擔證監會及政府的訴費及開支。

公司指出從今日（13日）起，江木賢不再擔任執行董事﹑執行委員會﹑投資委員會及薪酬委員會成員，及不再擔任公司授權代表。王炳忠則不再擔任非執行董事﹑提名委員會及薪酬委員會成員。同時已委任公司秘書馮靖文為授權代表。