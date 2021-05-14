棕櫚油價破頂　食品股盈利能力臨壓力　產品會加價？大師咁睇法

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-14 14:12

通脹再次引起市場憂慮，特別美國4月份通脹水平達到4.2%，升幅為2008年以來最高，或促使各大央行加快調整現行寬鬆貨幣政策步伐。與此同時，大宗商品價格持續上漲，亦令普羅大眾的生活負擔加重。通脹高低，無論對金融市場，或是超級市場，皆有廣泛而深遠的影響。

隨著大豆和黃豆油價格飆升，吉隆坡棕櫚油期貨於周三（12日）突破每噸4,500令吉，創盤中新高紀錄。 該油品價格持續急升，將影響著與大眾生活息息相關的產品，如即食麵、朱古力、化妝品如口唇膏，以及肥皂等等。

棕櫚油價格大升，勿以為事不關己，其實棕櫚油是不少糧油副食品的原材料之一。有研究估計，在超市中約有一半的產品均含有棕櫚油。

朱古力是用棕櫚油加糖造成的，其餘材料就是可可粉及奶粉。（Getty Image）

為何棕櫚油價格走勢如何強勁？天氣情況是其一個因素。自今年以來，棕櫚油的主要產地如印尼和馬來西亞，均受到偏弱的拉尼娜現象影響，東南亞棕櫚油產區降水量偏多，導致單日產量降低、收穫延遲。

同時，馬來西亞海關對外來勞工入境的限制導致當地棕櫚油種植業勞動力緊張，產量同樣受到了較大的影響。

全球油品價格上漲 或影響大眾飲食習慣

就如同其他生產原材料，棕櫚油亦有其替代品。可是即使可用豆油和葵花籽油等代替品，價格亦一直上升。其中美國大豆油期貨過去1年已累升逾150%，烏克蘭的葵花籽油價格亦升一倍以上。

有外媒指，食用油價格持續上升，或會影響全球最大的購買商聯合利華（Unilever）增加成本。該公司主要產品包括食品，飲料，清潔劑和個人護理產品，就每年購買約100萬噸棕櫚油，棕櫚仁油及其衍生物，用於冰淇淋，化妝品和肥皂等產品。若食品原材料價格保持這種升勢，相信會改變大眾的飲食習慣，亦可能對食物的偏好。

康師傅（0322）去年即食麵收入按年增加16.6%，至295.1億元人民幣，其銷量佔內地市場43.7%，為內地市場居首，（資料圖片）

應對棕櫚油價上升 康師傅稱高端產品重要性增

除了日常生活外，本港資本市場亦受到棕櫚油價格上揚而波及。部份從事食品製造上市公司，如生產即食麵的康師傅（0322）及日清（1475）等。

作為內地即食麵市場一哥的康師傅，去年即食麵收入按年增加16.6%，至295.1億元人民幣，其銷量佔內地市場43.7%。其管理層目標今年即食麵業務收入錄得平穩增長。該公司在公布去年全年業績時指出，由於全球流動性增加及需求改善，且棕櫚油成本不斷上升，高端產品將繼續具重要性，認為增加在中產階級和農村地區的投資，以獲得消費增長機會是必要的。

分析師：食品成本增加 個股毛利率或會受壓

善恆證券策略師鄭昆侖認為，通脹升溫、各大宗商品價格急升，必然促使食品製造商成本增加，若未能將成本增幅轉嫁予消費者，料未來幾季，生產商毛利率有可能受壓。而且本地即食麵市場競爭激列，因此廠商及零售商未必可以大幅加價。

訊滙證券行政總裁沈振盈亦指出，各大宗商品如大豆、小麥價格急增，促使食品製造商加價亦在所難免。除了食品成本上升，毛利率亦會有所影響，股價可能有所調節。除非將成本轉嫁於消費者身上才會有好轉的跡象。不過沈大師認為現在談論加價言之尚早，需長遠觀察大宗商品價格的發展。

截至3月底止，日清食品首季股東應佔溢利按年下跌5.83%，至9319.5萬元；收入則按年增9.03%，至9.64億元。（資料圖片）

大和下調日清目標價 維持評級「持有」

大和日前發表報告指，預計原材料價格上漲將在今年第二季度繼續對日清食品利潤率造成壓力，目標價由6.9元下調至6.5元，維持評級「持有」。截至3月底止，日清食品首季股東應佔溢利按年下跌5.83%，至9,319.5萬元；收入則按年增9.03%，至9.64億元。

大和分析師指，由於棕櫚油價格上漲對毛利率造成持續壓力，管理層將今年的淨利潤目標下調至按年中單位數增長。基於該行降低的毛利率假設，大和下調日清2021至2022年度的收入預測1%，並下調每股盈利預測5至6%。