港股料受中資科技股拖累　隨美股反彈難度高

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-14 09:17

港股上日以全日低位收市見4個月低位，隔晚美股低位反彈，三大指數回升0.7%至1.2%，投資者自然期望港股今日低位出現技術反彈，嘗試重上二萬八大關。不過，考慮到中資科技龍頭在美股時段表現疲弱，特別是最新放榜的阿里巴巴，績後美股股價挫逾6%，預期今天港股走勢仍然是偏淡居多，難隨美股出現明顯反彈。

技術走勢上，恒生指數經歷近2個月橫行後轉弱，考驗3月25日的27505點低位，如若失守其重要支持，恐下試250天線（約26453點）。

科技股主導的納指收升0.7%，表現最弱，主要受累TESLA(特斯拉)續跌

美股隔晚升勢主要由運輸股及周期股支持，道指及標普500指數收升逾1.2%，而科技股主導的納指收升0.7%，表現最弱，主要受累TESLA（特斯拉）續跌，同時中資科技龍頭股在美股時段表現疲弱，料成港股反彈的一大阻力。

焦點股阿里巴巴公布第四季業績，整體表現遜市場預期，其中受監管機構以反壟斷法處以182.28億元人民幣罰款拖累，錄得經營虧損76.63億元，是集團2014年美國上市以來首次錄得季度虧損。

嗶哩嗶哩業績後ADR挫6.8%，較港收市價低出9.7%。（視覺中國）

值得留意的是，阿里近年重點培養的雲計算業務，上季收入增長卻放緩至37.2%。集團解釋是由於其中一名主要客戶取消合約所致。不過投資者「未收貨」，阿里巴巴ADR上日挫逾6%，較港收市價低逾6%。

另一間業績股B站嗶哩嗶哩績後股價走勢同樣差，雖然集團首季經調整淨虧損達6.66億元人民幣；淨營業額達39.01億元，按年增長68%，兩者均勝於市場預期，不過股價跟隨其他中資科網股受壓，美股ADR挫6.8%，較港收市價低出9.7%。