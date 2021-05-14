友邦首季新業務價值按年增幅19%　香港以外市場NBV優於19年

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-14 09:12

友邦（1299）公布截至今年3月底止營運數據，以固定匯率計算，新業務價值（NBV）按年增加19%至10.52億元（美元‧下同），新業務價值利潤率為61.6%，按年增加4.5個百分點。

公司又指出，年化新保費為17.03億元，按年增加10%；總加權保費收入增幅為6%至96.63億元。

友邦首席執行官兼總裁李源祥指出，除香港外友邦保險各市場分部新業務已超越疫情大流行以前水平，惟旅遊限制繼續影響香港來自內地訪客銷售；又指出香港以外所有市場分部於今年首季新業務價值，均高於2019年首季。

與去年首季相比，公司整體新業務價值取得19%增長，其中香港市場本地客戶群錄雙位數字增長。

內地客佔澳門分公司新年代保費三分一

公司進一步指出，香港市場受旅遊限制影響內地訪客銷售；惟在澳門分公司在個人遊計劃重啟支持下，內地訪客佔其首季年化新保費約三分一。

談及內地業務時，公司指出內地全資擁有的業務，繼續為新業務價值帶來最大貢獻，較去年首季錄得卓越增長；又指出縱使受到去年7月起扣減5%預扣稅，新業務價值利潤率與去年保持一致。

泰國業務方面，當地為在季內新業務價值第二大來源，馬來西亞市場則是各市場中，新業務價值增幅最高。新加坡市場在期內錄得新業務價值正增長，代理分銷業務取得雙位數增長。

對前景感到審慎樂觀

公司預期，擁有龐大優勢，以及亞洲人壽及醫療保險構性增長動力強勁，業務長遠前景非凡。由於前所未見的財政及貨幣政策支持，有助緩減疫情大流行衝擊造成的壓力，促使環球經濟在今年首季呈現增長動力。

縱使市場前景仍取決於政府及中央銀行政策﹑疫情控制措施成效，以及疫苗接種計劃加速推行，但隨著經濟復甦由製造業擴展至消費及服務業務，公司對前景保持審慎樂觀。

友邦表示有信心其策略性優先任務的執行，將建基於公司強勁增長往績，並為股東帶來長遠可持續價值。