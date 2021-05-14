恒指升幅擴大逾200點　友邦領漲逾6%　阿里續跌近半成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-14 11:09

美股隔晚向好，道指收市升433點或1.29%，報34021點。標指升1.22%，收市報4112點；納指升0.72%，收報13124點。惟科技美股普遍受壓，阿里巴巴（美：BABA）大跌6%，收報206.08美元；嗶哩嗶哩（美：BILI）亦收跌近7%，收報87.49美元。

【11:00】創科一度反彈近3%

恒生指數升幅擴大，現報27946點，上揚227點或0.82%；恒生科指跌91點或1.2%，報7508點。

騰訊（0700）最新轉升0.5%，高見583.5元，至於ATMJ其他股份別逆市下跌，阿里巴巴（9988）跌4.7%，報203.2元；美團（3690）跌2.3%；京東（9618）跌4.4%。

創科（0669）今早反彈2.7%，高見138.1元，現報136.6元，升1.56%。

【10:15】B站跌穿700元創上市新低

嗶哩嗶哩（9626）一度瀉7.5%，跌穿700元關，創上市新低；現報705元，仍跌6.31%，成交金額4.76億元。

【10:05】百威亞太曾飆近3%

恒生指數一度跌至27715點，最新回升98點或0.36%，報27817點；大市成交金額暫為363.78億元。友邦（1299）領軍漲5.5%，報101.4元，重上百元大關，成交金額9.47億元。

百威亞太（1876）一度飆近3%，高見27.5元，新造價27.2元，升1.87%。華潤啤酒（0291）升1.5%，報65.6元；康師傳（0322）亦揚1.1%，報14.14元；久久王（1927）漲2.3%，報0.445元。

銀行股亦向好，滙豐（0005）續升1.4%，報48.45元；恒生（0011）亦升0.6%，報159.3元；交銀（3328）升0.8%，建行（0939）上揚1.1%。

【09:36】日經指數升逾400點

亞太股市今早亦跟隨造好。日經225指數最新升427點或1.56%，報27875點；韓國KOSPI指數升23點或0.74%，報3145點。

【09:35】內地股市高開

內地股市高開，上證指數開市報3436點，升6點或0.19%。深成指開市報13960點，升42點或0.31%。

滬深300指數開市報5007點，升14點或0.29%；創業板指數開市報2954點，升10點或0.36%。

【09:20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.56%，報27872點；科指低開51點或0.68%，報7548點；國企指數高開18點或0.18%，報10358點。

科網股回吐，阿里巴巴（9988）開跌逾5%，報202元；騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）挫2.5%，京東（9618）瀉4.3%，嗶哩嗶哩（9626）瀉7%，惟小米（1810）上揚0.2%。

友邦（1299）高開3.6%，報99.6元；其首季業績按固定滙率計算，截至3月底止首季新業務價值按年增長19%至10.52億美元，按實質滙率計算則上升25%。滙豐（0005）上升1.6%，報48.55元。

中芯國際（0981）開升3.2%，報24.55元。

新秀麗（1910）開升1.25%，報13元；其首季虧損7,270萬美元，上年同期虧損7.87億美元。