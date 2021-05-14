恒生指數高開154點　阿里績後跌逾半成　友邦上揚逾3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-14 09:38

美股隔晚向好，道指收市升433點或1.29%，報34021點。標指升1.22%，收市報4112點；納指升0.72%，收報13124點。惟科技美股普遍受壓，阿里巴巴（美：BABA）大跌6%，收報206.08美元；嗶哩嗶哩（美：BILI）亦收跌近7%，收報87.49美元。

【09:36】日經指數升逾400點

亞太股市今早亦跟隨造好。日經225指數最新升427點或1.56%，報27875點；韓國KOSPI指數升23點或0.74%，報3145點。

【09:35】內地股市高開

內地股市高開，上證指數開市報3436點，升6點或0.19%。深成指開市報13960點，升42點或0.31%。

滬深300指數開市報5007點，升14點或0.29%；創業板指數開市報2954點，升10點或0.36%。

【09:20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.56%，報27872點；科指低開51點或0.68%，報7548點；國企指數高開18點或0.18%，報10358點。

科網股回吐，阿里巴巴（9988）開跌逾5%，報202元；騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）挫2.5%，京東（9618）瀉4.3%，嗶哩嗶哩（9626）瀉7%，惟小米（1810）上揚0.2%。

友邦（1299）高開3.6%，報99.6元；其首季業績按固定滙率計算，截至3月底止首季新業務價值按年增長19%至10.52億美元，按實質滙率計算則上升25%。滙豐（0005）上升1.6%，報48.55元。

中芯國際（0981）開升3.2%，報24.55元。

新秀麗（1910）開升1.25%，報13元；其首季虧損7,270萬美元，上年同期虧損7.87億美元。