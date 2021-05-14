特斯拉股價累挫15%　馬斯克身家一星期縮水205億美元

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-14 10:36

自上周末現身於《Saturday Night Live》以來，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）的財富已經縮水了200多億美元。

據《新浪財經》報道，特斯拉於周內股價累計下跌15%。據《福布斯》估計，截至周四（5月13日）收市，馬斯克的淨資產縮水205億美元，至1,455億美元。他仍然是全球第三大富豪，略高於微軟（Microsoft）聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates），後者的財富約為1,276億美元。

上周末，當馬斯克出現在《Saturday Night Live》時，他的身價據估計為1,660億美元，這使他成為有史以來最富有的主持人。他在節目中透露自己患有阿斯伯格綜合症（Aspergers），拿自己大膽的商業計劃開玩笑，並討論了最近圍繞比特幣（Bitcoin）和狗狗幣（Dogecoin）等加密貨幣的熱議。

稱狗狗幣為騙局

雖然馬斯克過去曾公開推廣加密貨幣，但他在節目中稱狗狗幣是一種「騙局」，這使狗狗幣的價值在24小時內暴跌了30%以上。

周三（5月12日）晚間，馬斯克對比特幣的態度突然出現了180度大轉彎，宣佈特斯拉將無限期暫停接受比特幣付款，理由是擔心「比特幣開採和交易中使用化石燃料的情況迅速增加」。受此影響，比特幣股價周四一度暴跌17%，至46,000美元左右。

華爾街分析師們現在警告稱，馬斯克的最新舉動讓加密貨幣投資者感到困惑，並給特斯拉的股價帶來了更多波動。過去一個月，特斯拉的股價一直在下跌。在通脹擔憂加劇之際，大型科技公司和特斯拉等電動汽車製造商的股票引領了最近的拋售潮。