美17歲高中生炒股靠上Reddit兼睇SPAC王推介　先暴賺六倍後輸清光

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-14 11:38

有「SPAC王」之稱的硅谷億萬富翁投資者Chamath Palihapitiya經常給投資者提供大量的投資建議，這為他在散户交易者中贏得了一些忠實粉絲。

《新浪財經》報道，其中一位是密歇根州特洛伊市的17歲高中生Arnav Naik 。在新冠大流行期間，Naik的高中轉向遙距學習後，他進入了SPAC—即特殊目的收購公司的世界。

Arnav Naik説，他開始瀏覽Reddit網站上著名的WallStreetBets散户論壇，在那裏學會了如何交易股票期權。然後他從自己的儲蓄中拿出了5,000美元，押注電動卡車SPAC和遊戲驛站（GameStop），在短短6個月內就變成了3.5萬美元。

不時瀏覽WSB出手投Gamestop等股

然後Arnav Naik在Twitter上看到了Chamath Palihapitiya發佈的關於保險初創公司Clover Health Investments的帖子，決定加倍押注。

今年1月，Arnav Naik用自己幾乎所有的錢購買了Clover的看漲期權，並告訴自己，如果這隻股票上漲，他的投資可能會飆升至13萬美元。

他在接受媒體採訪時稱：「當你看到Chamath 這樣的名字在上面時，就覺得它會有很大的潛力躥升，就像馬斯克對Tesla那樣。」

但對他來説不幸的是，Clover的股價跌了。

Arnav Naik加倍押注Clover Health。（Clover Health Facebbok專頁擷圖）

看中初創保險公司

今年2月，做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）發佈報告，指責Clover誤導投資者、客户和聯邦政府。Clover的股價在該報告發布後暴跌。

結果是，Arnav Naik賠光了幾乎所有的錢，除非Clover將來反彈，這位高中生才能收回他的投資。

不過，他對Chamath Palihapitiya的信心仍未因此動搖，甚至説他將來想成為一名投資銀行家。

仍相信可以獲厚利

Arnav Naik説：「他正在盡最大努力。它會保持增長。我真的認為我會得到巨大的回報。」

與Arnav Naik不同，Chamath Palihapitiya和其他對沖基金通過押注Clover賺了數百萬美元，而且已經在尋找新的目標了。

Chamath Palihapitiya曾擔任Facebook副總裁四年多，在Facebook賺取了不少財富，於2012年Facebook IPO（首次公開招股）前一年離職。他現為社會資本首席執行官兼維珍銀河公司總裁。

Chamath Palihapitiya還是比特幣的支持者。他曾稱，比特幣「是一種保險，可以保護您免受政府的不良財務決定」。

Chamath Palihapitiya看好比特幣

有報道稱，他很久以前就購買了這種加密貨幣（據説他從2010年開始投資）。

這位億萬富翁此前聲稱比特幣不像其他加密貨幣：比特幣是非常不同的，它是一項可以從小額投資中產生鉅額利潤的投資之一。