迪士尼流媒體服務Disney+增長減緩　公司股價下跌

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-05-14 12:34

《新浪財經》報道，華特迪士尼旗下流媒體服務Disney+第二季度的業績增長令人失望，為超預期的整體利潤蒙上陰影，也導致該公司股價下跌。當地時間周四盤後，迪士尼股價下跌3.7%。

財報顯示，截至4月3日的第二財季，迪士尼公司整體收入下降13%至156.1億美元，略低於分析師的預期。第二財季來自持續經營業務的淨收入從2020年同期的4.68億美元增至9.12億美元。

迪士尼表示，1月至4月3日，公司第二財季調整後每股收益為79美分。根據全球金融市場數據和基礎設施提供商Refinitiv的IBES數據，分析師此前預計為27美分。

隨着觀眾逐漸遠離有線電視，迪士尼正集中力量快速打造流媒體服務，與Netflix公司競爭。

迪士尼行政總裁Bob Chapek表示，電影和電視節目正在恢復正常生產，新產品將有助於為Disney+、ESPN+、Hulu和Hotstar帶來新客户。

分析師料Disney+訂閱數目會反彈

「因最初的疫情刺激已經消退，（Disney+）增長明顯減速，」全球知名市場研究機構eMarketer分析師Eric Haggstrom説。「考慮到迪士尼的內容投資，一旦這種短期動盪結束，訂閲者的增長應該會強勁反彈。」

該公司稱，截至4月初，共有1.036億用户訂閲了Disney+。金融數據和分析提供商FactSet的數據顯示，分析師此前的預測是1.093億。

該公司表示，由於Disney+ Hotstar在海外市場的低價推出，從每名付費用户賺取的平均月收入從5.63美元降至3.99美元。Factset的估算顯示，華爾街預期的平均營收為每名用户4.1美元。

迪士尼高管在與分析師的電話會議上表示，迪士尼計劃6月1日在馬來西亞、6月30日在泰國分別推出Disney+服務。