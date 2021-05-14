消費券｜八達通︰商戶裝機數目倍升　續擴展至較大額消費

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-14 18:20

政府早前公布5,000元電子消費券派發平台，八達通是其中之一。為備戰當中商機及競爭，八達通儲值限額已由1,000元提升至3,000元。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒接受《香港01》訪問時透露，愈來愈多商店安裝八達通流動收款機，4月「裝機」的店舖數目較3月大升一倍，「我哋會朝住市民鍾意的品牌擴展，食肆亦擴充得好快！」

八達通表示，4月「裝機」的店舖數目較3月大升一倍。﹙資料圖片﹚

擴展至較大額的優閒消費

自上月29日起，市民可分階段於不同渠道透過使用指定服務，將儲值限額仍為1,000元的八達通，提升至3,000元。李玉兒指出，周日﹙16日﹚開始，市民在交通補貼領取站拍卡，已可自動提升八達通限額至3,000元。

她指出，市民日後用個人八達通收取消費券時，儲值限額也會自動「擴容」，在消費券正式推出前，八達通公司正不斷加大應用場景，吸引更多店舖「裝機」，除了覆蓋民生小店，如食品店、凍肉舖外，還包括餐飲、時裝等店。

李玉兒續稱，隨着消費券出台，希望將市民使用八達通的層面，擴大至較大額的優閒消費。目前，不少港人耳熟能詳的商店，如UNIQLO、豐澤、LOG-ON、驚安之殿堂及H&M等，已可接受八達通支付，而公司正與百老滙及網上電商平台等洽談加盟事宜。

港人喜歡外出用膳，八達通亦計劃由輕食領域，擴至堂食、酒樓及連鎖餐廳。另外，八達通早前進軍街市及的士，也成為公司搶佔消費券市場的兩大陣營。李玉兒指，已有91個新舊街市接受八達通收款，涉2,500間商戶，同時有13,000名的士司機開立了八達通商用賬戶。

不少知名零售店，如UNIQLO已可接受八達通支付。

借機推動電子支付發展

政府派發消費券，主要為鼓勵及帶動本地消費。李玉兒希望，可借機提升本港電子支付的普及程度，就八達通而言，在儲值額「擴容」後，可鼓勵更多市民使用電子版八達通，透過下載相關應用程式﹙App)，提升用戶體驗，「除了即時知道消費券用了多少、交易一目了然外，還可以隨時增值，買到貴啲嘅嘢，亦可收到不同優惠推送。」

李玉兒預告，公司正籌備各項有關使用消費券的優惠，吸引市民，將適時宣布。