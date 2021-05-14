美團、滴滴等10家平台遭8部門聯合約談　整改細節曝光

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-14 15:44

5月14日，包括中國交通運輸部在內的8部門聯合約談滴滴出行、首汽約車、曹操出行等10家交通運輸新業態平台公司。

綜合媒體報道，中國交通運輸部、中共中央網信辦、中國國家發展改革委、中國工業和信息化部、中國公安部、中國人力資源社會保障部、中國市場監管總局、中國國家信訪局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議8家成員單位對滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車等10家交通運輸新業態平台公司進行聯合約談。

商務部對滴滴收購Uber中國的反壟斷調查多年一直石沉大海。（視覺中國）

約談指出，近期社會各界集中反映網約車平台公司抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及網路貨運平台壟斷貨運信息、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發社會廣泛關注。

約談要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改。

一是合理確定抽成比例和信息服務費水平。網約車平台公司要保障駕駛員的知情權和監督權，公開抽成比例，確保清晰透明易懂，通知司機乘客支付金額、司機勞動報酬、平台抽成比例等信息；平台公司要主動降低抽成比例，保障駕駛員勞動報酬。網絡貨運平台要合理設定並主動降低信息服務費、會員費水平，不得相互串通、操縱市場價格，嚴禁以回程貨價格競價。

二是整改侵害從業人員權益的經營行為。平台公司在制定或調整計價規則、抽成比例、派單規則、會員費、競價規則等關係從業人員利益的經營策略時，要提前與從業人員充分溝通；要主動公開定價機制和計價規則，規範價格行為；要持續優化派單機制，科學確定從業人員工作時長和勞動強度，避免超時勞動和疲勞駕駛。

三是改善司機經營環境。要採取有效措施，保障從業人員就業、勞動安全、社會保險、職業培訓等基本權益；要增強誠信意識，切實履行承諾，堅決避免侵害駕駛員權益的不誠信行為；要完善投訴機制，暢通駕駛員利益訴求渠道，及時回應合理訴求與關切，不得敷衍推諉。

四是堅守安全穩定底線。要落實企業主體責任，加快推進網約車合規化進程，嚴格落實駕駛員背景核查有關要求，清退不符合條件的人員和車輛，加強對駕駛員的內部管理和安全教育，強化用户個人信息保護，確保行業安全穩定發展。

五是發揮黨建引領作用。要針對交通運輸新業態從業人員羣體特點，積極探索黨建工作模式，努力推進黨羣組織和工作全覆蓋，加強思想政治教育，更好發揮黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用。約談要求，各平台公司整改情況向社會公開。