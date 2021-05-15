美股｜三大指數反彈納指升2.5％　中概股升富途飆14%B站漲一成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-15 04:48

美國股市週五在科技股帶動下連續第二天反彈，盤中道指上漲超過400點，標普500指數漲1.6％。本週表現相對較弱的納指一洗頹風，大幅回升了2.5％。科技股造好，Tesla（TSLA）升3.3%， Facebook（FB）上漲3.5％，而Alphabet（GOOGL）和微軟（MSFT）上漲超過2％。蘋果（APPL），亞馬遜（AMZN）和Netflix（NFLX）也都上漲了1％以上。中概股方面富途控股（FUTU）大升14%。

美股收市，道指數上漲360.68點或1.1％，至34,382.13。標普500指數上漲1.5％，至4,173.85。納指升2.3％，至13,429.98。

港股ADR方面，嗶哩嗶哩（BILI）升10.759%，比本港收市升6.65%；攜程升4.166%，比本港收市價升4.58%；百度（BIDU）升3.848%，比本港收市價升2.67%；騰訊（TCEHY）升3.641%，比本港收市升2.02% ；阿里巴巴（BABA）升1.672%，比本港收市跌0.58%；京東（JD）升1.663%，比本港收市跌1.18%。

憧憬復蘇，聯合航空和美國航空均攀升5％以上。嘉年華和挪威郵輪公司的股價上漲了8％以上，而皇家加勒比公司的股價則上漲了7％以上。迪士尼股價下跌4.5％，該公司公佈的收入和串流媒體訂閱人數均遜於預期。

主要股指經歷了過山車般的一周，藍籌股道指從周一到週三下跌近1200點。與此同時，標普500和納指數分別下跌4％和5％。周四開始指數從急劇的拋售中反彈，但由於通貨膨脹的擔憂打擊市場情緒，一周計算道指和標普500指數本週均下跌超過1％，而科技股受到的打擊尤為嚴重，納指本週累計下跌超過3％。