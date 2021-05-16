講錯嘢覆水難收　錯就認打就企定｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-05-16 10:00

重要人物公開說錯一句話，往往付出千噸重的代價。

英國拉特納集團總裁Ratner於91年公開演講時話「自己公司的珠寶好便宜，皆因它們全屬垃圾」，這句失言將過百億美元的珠寶王國毀於一旦。

莎朗史東08年回應汶川大地震時指「難道是因果報應？」，此語一出即遭內地封殺，招致高達4.3億港幣的損失。

馬斯克18年於Twitter 披露，以每股420美元的價錢擬將Tesla私有化，結果遭美國證交會重罰逾3億港元，連帶公司市值蒸發55億。

Tesla特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）早前主持美國知名節目《周六夜現場》。（《SNL》節目截圖）

馬雲口痕狠批金融業弊端，拉倒螞蟻金服的上市大計陪葬。美團老闆王興分享《焚書坑》詩句，觸發美團股價一瀉千里，三千幾億頃刻煙消雲散。

啥原因導致這些大人物「講錯嘢」不得而知，是否像佛洛伊德式的失言（Freudian slip），一不小心吐露了潛藏內心深處的秘密呢？

老布殊88年時任美國副總統，在電視直播中發表乏味的農業政策講話，觀眾幾乎睡著，老布殊忍不住爆seed醒一醒大家：「我們取得了勝利，也犯下一些錯誤，我們經歷了幾次性愛……呃……挫敗（We’ve had some sex…uh…setbacks.）。老總統當年的政績早已被拋諸腦後，但這段糗史卻至今為人銘記。

已故菲臘親王亦常失言，他的「種族主義」和「性別歧視」言論不少是燙手山芋，為女王外交關係掀起風波。86年出訪中國時，對在華的西方年輕人說：「你在這裡待得太久，你也會變成『瞇瞇眼』。」03年外訪尼日利亞，穿著傳統服飾的總統莊重迎接，親王訕笑道：「你看來像穿著睡衣準備上床睡覺。」

前日本首相森喜朗大男人主義作祟，歧視女性的真心話整天衝口而出，還因此掉了烏紗。台灣市長柯文哲亦是失言王，踩女性、排泄物及自吹自擂都是出言不遜的災難性主題。

領導管不好嘴巴令公關頭痛不已，這班大帝受慣萬人景仰，自視甚高，自恃口才好的喜歡「爆肚」衝紅線，木訥不善言辭者則會「發台瘟 亂噏野」，「講多又死、唔講又死」。

錯已鑄成，木已成舟。滅火要有五大基本法：

一. 言論勿撤回，忌矯情做作

二. 誠懇認錯，止血再講

三. 評估傷害，制定方案

四. 承擔責任，盡速補救

五. 形象洗底，重建信心

王興的小詩興捲起一場颱風，市場無限解讀，股價狠狠遭殃，當事人及公關三日後才畫蛇添足，已無從發力。已出之言如潑出之水，覆水難收。回應或解畫最好事發半日內搞掂，愈遲誠意愈扣分。

心理學家的「金斯利失言」乃形容政客忽然講真話的失誤。若你的失言屬於這種操作，公關及當事人不妨㩒熄電話電腦，沉默是金，無謂越描越黑。