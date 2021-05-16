自己打自己的「出前一丁」？｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-05-16 09:00

如果談到在香港上市的日清食品（1475），除了幾乎每家必備的出前一丁即食麵之外，相信不少人亦會想起某位本地著名的「明燈」在2020年8月底聲稱玩下價投（Value Investing）並且在大約8.3港元的價位買了一些股份。用2021年5月14日收市價5.90港元去計算，似乎這位仁兄的「燈力」仍然充足。那當然，作為認真的投資者並不能只是因為人家夠黑又或者「夠燈」就盲目地進行對賭。即使是再神化又或者是邪門的事情，往往涉及客觀的因素。在這篇文章，本欄會指出兩個其實只用Common Sense也可以諗得通的道理。

成本上漲確實是幾麻煩 但不是完全冇計

在香港上市的日清食品（港版日清）是在東京上市的日清食品控股公司（日語：日清食品ホールディングス株式会社）（2897 JP）的子公司。日清食品主要從事香港即食麵業務，以及中國內地某些地區的即食麵業務。母公司日清食品集團同時亦有直接在中國內地某些省份進行營運，以及向香港市場出口日版的日清品牌（Nissin）產品。

日清食品（1475）首季香港業務的收入按年下跌6.4％，而分部利潤則按年大跌44.4％，但受惠於中國大陸業務的穩定收入以及利潤增長，集團的純利總額僅按年下降5.8％。

日清食品在2021年第1季度的收入按年增長9.0％（9.645億港元），但純利按年下降5.8％（9,320萬港元）。儘管季度業績似乎是可以接受的（在原材料價格飛漲的環境下），但實際情況可能有點兒令人失望（尤其是對於香港業務）。

香港業務的收入按年下跌6.4％（3.356億港元），而分部利潤則按年大跌44.4％（2,530萬港元）。受惠於中國大陸業務的穩定收入以及利潤增長，集團的純利總額僅按年下降5.8％。

正如一些日資投資銀行的研究報告所指出的那麼樣，日清食品的管理層亦承認原材料價格上漲（例如棕櫚油）對於今年的盈利前景構成挑戰。由於存在這類型的擔憂，一些分析師在季度業績之後下調了日清食品的2021年盈利前景。

同時，管理層也表示將投資自動化生產設備，以期望可以減輕與人工和原材料相關的成本壓力。

儘管筆者並不確定日清食品的管理層是否會考慮採取例如是商品對沖等等的成本控制措施，但現實情況是一些全球食品和飲品巨頭一直透過商品期貨來對沖原材料漲價風險。以美資朱古力產品製造商Hershey（HSY US）為例，今年第1季度的毛利率從42.5％擴大至45.7％。毛利率的改善是透過1）商品合約對沖，以及2）產品價格上調等方法去實現的。

我們不妨又回到日清食品第1季度業績。事實上該集團的毛利率保持不變（32.0％左右）。在小麥和棕櫚油價格飆升的情況下，其實表現是可以接受的。然而，「港版日清」面臨的最大挑戰並不僅僅是原材料價格上漲那麼簡單。

2017年11月，日清食品分拆日清食品有限公司到香港上市，發行2.68億股，招股價介乎3.45至4.21港元，集資最多11.3億港元。（資料圖片）

與母公司競爭本地市場，這才是「港版日清食品」所面對的最大挑戰

如果我們到訪本地的超級市場、零食零售商、甚至是日資百貨公司的超級市場部門，那麼我們可能會發現在香港售賣的「出前一丁」產品確實涉及兩種版本，分別是「港版」和「日版」。

根據各大超級市場及零售商的零售價水平，港版出前一丁的售價大概為17港元至20港元（5包丁麵的套裝）。至於日版出前一丁，現時售價有可能是25港元至30港元不等。如果考慮到在日本市場售賣的日版出前一丁，當地的套裝售價有可能是370日圓至450日圓（大約是26港元至32港元）左右。

老實說，港版和日版之間的價格差距似乎並不算大，特別是如果我們考慮到適度程度的產品質素差別。一些讀者可能也知道，日版出前一丁涉在日本廠房加工的小麥所製成的麵條，而且芝麻油亦帶有芝麻粒。

有網上指，日版出前一丁麵條顏色偏黃，較有蛋香，也較彈牙；麻油卻是用不透光的包裝袋。（網上圖片）

如果我們引用日清食品管理層的解釋，那麼香港收入按年下降6％主要是由於袋裝即食麵的銷售疲弱所致。袋裝即食麵所指的應該是包括港版出前一丁以及公仔麵系列。公仔麵系列是永南食品的旗艦產品，而日本日清株式會社則早在1989年收購了永南食品（為了市佔率吧）。尤其是近10年以來，永南食品公仔麵系列的相對吸引力有可能正在下降中。

價格合理的日版出前一丁以及其他日本品牌即食麵的大量出現，應該開始為日清食品帶來了十分激烈的競爭。可以追溯到1990年代和2000年代初期，當時港版日清品牌以及永南公仔麵品牌在香港即食麵的市場上佔有很大的市場份額。根據筆者的記憶，在1990年代本地消費者仍然可以在日本百貨商店的超市買到日版出前一丁。但是與港版出前一丁產品相比，當年日版丁麵的售價要昂貴得多。

在香港上市的日清食品的管理層其實應該意識到上述所提到的風險以及挑戰。他們的策略似乎是：1）依靠中國大陸的業務擴展，以及2）引入更多港版日清食品類別（例如穀物產品，薯片）。如果考慮到這一個因素，那麼港版出前一丁的首季收入下降幅度可能很大（有可能是按年下跌10％至20％不等）。管理層高估了袋裝即食麵銷量以及為新產品開發所承受的額外成本，都有可能是解釋香港市場表現疲弱的真正原因。

即使假設在2021年的純利水平以及股息水平不變，目前的股價水平（5.90港元）也意味著20.9倍的巿盈率、2.4％的股息率。2021年仍然可以保持穩定的盈利水平確實取決於以下假設：1）良好的原材料成本控制、2）中國大陸業務的增長，以及3）香港業務作出更佳的生產效率管理。

無論如何，很難想像那些以高於8.0港元水平（市盈率：〜28倍）買入日清食品股票的投資者，當時仍敢於指出這是一種價值投資。至少，筆者所認知的價值投資並不是這樣玩的。