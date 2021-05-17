半導體危機導致美國無車可賣　二手車交易異常火爆

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-17 09:37

現在美國的汽車市場面臨一個巨大的矛盾局面。一方面，美國人對於汽車的需求量正接近歷史最高水平。另一方面，由於全球性半導體供應不足，導致現在美國汽車經銷商門店裏面陳列的汽車數量降至最近幾十年來的最低水平。

中國《成都商報》報道，汽車市場上的供需矛盾導致汽車價格不斷上漲。很多美國消費者期待馬上從經銷商的停車場裏提到新車，但實際情況是他們需要等待數周甚至數月才能提到新車。這導致陳列在展廳的那些本來只用於展示的模型車，以比門店價高出數千美元的價格出售。

根據調查公司Autoforcast Solution預計，由於不能充分確保用於安全系統、剎車和引擎的半導體，汽車製造商不得不在北美地區減產超過120萬輛汽車。另據調查公司華茲·智能公司的統計顯示，到4月末為止，經銷商的店頭庫存（包括預計到達的新車）還不到200萬輛，只有通常的一半左右，是過去30多年來的最低水平。

半導體生產商計劃投入幾十億美元用於擴大產能。白宮把擴大國內生產作為最優先的課題，但是在美國國內新建工廠需要花費幾年的時間。許多汽車製造商的業務主管紛紛認為，半導體不足將會在今年內對許多項目造成巨大影響。由於半導體不足，美國數十家汽車工廠的生產都處於停滯狀態。其中，有的工廠已經停業幾個月了。

對於經銷商而言，沒有比現在更糟糕的時候了。美國消費者有儲蓄和政府發放的現金，購車的意願非常強。汽車產業界表示，今年3月和4月美國的汽車銷量達到了歷史同期最高水平。根據調查公司JD能源統計數據顯示，受市場需求的刺激，4月美國新車的平均價格為37572美元，比去年同期增長了7%，成為歷史同期的最高水平。

二手車交易價按年漲近八成

由於買不到新車，導致美國二手車交易市場異常火爆。根據拍賣網站「曼哈姆」的統計顯示，今年4月二手車的交易價格比去年同期上漲了78%。

業內人士表示，去年新冠疫情暴發導致汽車銷量放緩，全球汽車製造商被迫關閉工廠，以防止病毒傳播。此外，隨着人們在家工作，智能手機和電腦所用晶片的市場需求不斷增加，因此半導體晶片企業將生產重點轉向消費電子領域。當汽車製造商開始恢復生產時，半導體晶片無法保證充足的供應，這導致了目前汽車工業的困難。

另據《日經新聞》報道，汽車生產所需要的半導體不足問題越來越嚴重。其原因是半導體是汽車取得電動化進展不可或缺的零部件，但由於智能手機需求旺盛，半導體行業沒有多餘的產品供應給汽車用途。