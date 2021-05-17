Bitcoin一度跌破44000美元　Elon Musk暗示可能已清倉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-17 08:52

特斯拉（Tesla）首席執行官（CEO）馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上暗示，特斯拉可能會或者是已經賣出其比特幣（Bitcoin）持倉。受此影響，比特幣加速下行，一度失守44000美元。比特幣最新報46,265.73美元，24小時內跌幅約2.5%。

其餘加密貨幣持續下行，瑞波幣、萊特幣、以太坊、狗狗幣均有不同程度下跌。其中，以太坊已失守3500美元，為5月8日以來首次。Tesla沒有置評馬斯克的言論。

一位推特用户向馬斯克留言稱，下個季度如果比特幣投資者發現Tesla拋售了其持有的剩餘比特幣，他們肯定會扇自己一巴掌。

馬斯克用「確實（Indeed）」一詞回覆了這條推文，但沒有具體説明Tesla是否出售了比特幣，或者他只是同意自己面臨批評的觀點。

馬斯克此前表示，Tesla將不再接受比特幣購車，理由是長期醖釀的環境問題導致該公司對這種加密貨幣的立場迅速逆轉，導致比特幣價格一度下跌17%。

有網友針對馬斯克稍早的推文提問稱，「為什麼不從頭開始創建一種加密貨幣，可以滿足你所有技術需求，並獲得大量開發支持」。

對此馬斯克回應稱：「除非狗狗幣實現不了。再創建一種（加密貨幣）是件很麻煩的事。」

此外，《金十數據》引述SkyBridge Capital的創始人Anthony Scaramucci表示，雖然最近幾周比特幣表現掙扎，但是加密貨幣中仍然應當持有比特幣。

他説，要説服投資者持有比特幣仍然是幾乎不可能的事，但他建議至少持有少量，因為比特幣是唯一一個實現了「逃逸速度」的加密貨幣。