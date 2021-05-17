日本最牛股票上市7年漲55倍　CEO稱秘訣是給員工加薪

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-17 10:11

據《新浪財經》報道，日本企業家丹下大（Masaru Tange）的軟件測試公司Shift上市7年股價漲了逾55倍，成為日本表現最好的股票。他的秘訣可能會令人感到驚訝，就是收購一些小型企業，然後給這些企業的員工漲工資。

Shift收購那些接近行業供應鏈底部的企業，並提高它們的工程師的工資。身兼Shift創始人、董事長和CEO的丹下表示，他能在提高員工工資的同時保持有競爭力的價格，是通過跳過外包過程中的中間商。更多的員工也帶來了更多的銷售額。

Shift的股價自2014年上市以來已上漲逾5,500%，成為日經指數中表現最好的股票。該公司的市值現在超過23億美元，丹下大持有的33%股份價值超過7.7億美元。

能加薪因跳過中間人

46歲的丹下大表示，他的商業模型是試圖消除日本軟件行業的低效率。當前的日本軟件行業中存在着大量的中間商，他們在收取手續費後將訂單外包給更下一級的公司。丹下的理念也和傳統併購策略所強調的收購公司後降低成本有所不同。

丹下大表示，「我有種強烈的渴望去幫助那些年輕的員工。我想通過併購來創建一個良好的工作環境。」

丹下大成長於廣島一個普通家庭，他的父母都是日本政府公務員。擁有機械工程學位的他在一家諮詢公司工作五年後創辦了Shift。一開始，Shift的業務主要是為其他公司提供提升利潤的諮詢。2009年，Shift進入了軟件測試行業。

丹下大表示，通過為工程師提供更高工資，他想要改變軟件測試是二流工作的刻板印象。舉例來説，當一項服務的價格是200萬日圓時，Shift只要價150萬日元圓。這使得更多顧客願意選擇Shift的服務。與此同時，Shift會將支付給工程師的費用從50萬日元圓提升到80萬日圓。丹下大説，他們之所以能這麼做，是因為跳過了中間商。

2016年，Shift收購了佐藤悠介（Yusuke Sato）的公司。自那時起，佐藤説他的工資提升了超過70%。佐藤表示加入Shift是職業生涯的一個重要轉折點。

截至今年（2021年）2月，Shift擁有3,308位全職工程師僱員。而在2015年11月，這個數字是228位。在此期間，Shift收購了至少14家企業。

瑞士信貸的分析師Go Saito今年2月給予Shift增持評級。他説，更多的工程師直接導致了更高的收入增長，因為公司得以進行更多業務。

Saito在報告中寫道，「用工程師的數量和單位價格相乘，就能得出銷售額。這家公司建立了一套讓工程師學習技術的框架，使其能培養高質量的人力資源。」

截止2020年8月的12個月中，Shift的營收增至287億日圓，是三年前的三倍多。利潤則由三年前的2.08億日圓增至16億日圓。該公司預計本財年營收將達到創紀錄的450億日圓。和美國相比，日本軟件工程師收入偏低，同時人才緊缺。Saito認為這是Shift商業模型成功的原因之一。

冀25年財年營收可達千億日圓

丹下大表示，「我們是日本最大的軟件測試公司。我預計營收將達到1,000億日圓。這是該公司為2025財年設下的目標。」

Shift飆升的股價也未能倖免於回調。隨着投資者拋售高增長的科技股，該公司股價較去年10月的歷史高點下跌了約19%。即使在下跌之後，該公司的預期市盈率仍在90倍左右。資深投資人Mitsushige Akino認為，Shift的股價在接下來幾個月中可能會有更多波動，並隨市場下跌。

但是Saito表示，「Shift的基本面沒有問題，並且在穩步實現其願景。「如果投資者再一次關注在成長型股票上，類似Shift的股票變得更受歡迎也不奇怪。」