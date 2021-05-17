京東物流（2618）今招股　入場費4379元　周五截飛｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-17 08:41

由京東（9618）分拆的京東物流（2618），今日正式招股，全球發行約6.09億股，香港公開發售佔3%。招股價介乎39.36元至43.36元，每手100股，入場費4,379元。

京東物流今日起接受認購，周五（21日）截止認購，下周五（28日）正式掛牌。

截至2020年12月底止，京東物流收入錄得733.7億元，按年增長47%；由於可轉換可贖回優先股公允價值娛動大幅增加，導致虧損大幅擴大87%至40.49億元。

京東物流在招股書註明《反壟斷法》對其營運之影響，集團認為《反壟斷指南》對其業務影響並不重大，其中京東物流於一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位。根據《中華人民共和國反壟斷法》第十九條，一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的，可以推定經營者具有市場支配地位。而根據灼識諮詢報告，作為中國的一體化供應鏈物流服務供應商，京東物流2020年的市場份額為2.7%，遠低於《中華人民共和國反壟斷法》第十九條的二分之一門檻。

其次，根據《反壟斷指南》第二條，平台經營者，是指向自然人、法人及其他市場主體提供經營場所、交易撮合、信息交流等互聯網平台服務的經營者。而京東物流並非《反壟斷指南》規定的平台經營者，因此不直接受《反壟斷指南》若干規則及規定的規限。