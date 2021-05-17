港股高開百餘點料上試十天線　科技能源股看高一線

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-17 09:40

港股上周五反彈逾300點重上二萬八，今早料能延續升浪，恒指今高開102點或0.4%，報28130點；恒生科指高開60餘點，報7628點。上周五美股科技股及能源股表現一枝獨秀，料港股相關股份可望看高一線。至於A股走勢需要關注貨幣政策訊號，倘若A股回勇，對港股的走勢可望有明顯帶動，初步看恒指有望上試十天線（約28316點）。

股市方面，上周五美股三大指數升1.1%至2.3%，因美國4 月零售銷售意外較上月零增長，低於市場預期，市場認為緩和通脹升溫壓力，刺激美股科技股向好，支持納指反彈逾2%。

當中五大科技股FAANG全數上升1.4%至.5%，以Facebook升幅最突出達3.5%。中資科技龍頭股亦造好，騰訊及百度ADR較港收市價升2%至2.7%。

因而今日港股可望延續升勢，恒指初步看十天線（約28316點）能否收復。同時亦可留意A股走勢可否利好港股。值得一提的是內地券商股上周五尾市急升，當中中信建投及光大證券等漲停板。

一般而言券商股走高，反映投資者預期股市行情轉好；再者、A股成交額逼近9，000億人民幣，創出兩個多月新高；加上北上資金淨買入額創近一個月新高，超過90億元人民幣，關注今日上證指數能否上試3500點。倘若A股回勇，對港股的走勢可望有明顯帶動。

最後，國際油價造好，倫敦布蘭特期油升逾2%，逼近每桶69美元。美國相關能源股周五造好，今日港股中資石油股表現可以關注。