理財通｜滙豐伍楊玉如：料啟動後南向通很快滿額　冀市佔達首3名

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-17 09:30

人民銀行﹑中銀保監及中證監聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》」）顯示，北向通及南向通業務試點總額各暫定1,500億元人民幣，並設有個人額度100萬元。換言之，每邊或約有15萬人可參與理財通。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如稱，該行已在人手、設施 、系統、產品及服務等方面準備就緒，當理財通落實開通細則及時間表時，可即時投入服務，她預計南向通15萬個名額在理財通啟動後會很快滿額，希望該行在南向通業務能做到市場佔有率首三名以內。

據《意見稿》，開展南向通的內地投資者需滿足條件包括具有粵港澳大灣區內地9市戶籍，具有兩年以上投資經驗，且滿足最近3個月家庭金融淨資產月末金額不低於100萬元人民幣等。

伍氏認為，南向通的政策較明晰，相信客人來港很自然會找當地較大型銀行，該行以其國際銀行地位，對此優勢有信心，且會提供較多元的產品供客人選擇。由於視乎政策配合、其他外圍因素等，故她沒設定硬性目標要求員工達到多少市佔率，「總之是盡做」，但希望市佔率在客人、資產管理規模方面都能在首三名內。

北向通及南向通業務試點總額各暫定1,500億元人民幣，並設有個人額度100萬元。﹙資料圖片﹚

她續指，大中華區客人一般風險胃納較進取，雖理財通正式落實初期料是銷售偏低風險的產品，但畢竟這是可跨境投資國際資產的合法途徑，而內地人一向理財投資都是境內資產，在理財通限額不高的情況下，相信南向通很快滿額，而該行的低風險產品料會有基金、債券等，亦會有一些銷情較好的多元資產基金，該些基金可能包含較低比重的股票元素，相信理財通推出初期，該行能提供較多元化的產品選擇。

至於《意見稿》就南向通的開戶安排提到，「內地合作銀行可代理港澳銷售銀行開戶見證，為內地合資格的投資者提供南向通投資戶見證開戶服務」，意味南向通投資者，或可做到遙距而毋須親臨香港開戶。伍氏表示，仍向監管部門了解細節，但認為若監管部門的政策有增潤，該行亦會同步加強系統，以做到政策所提出的能力。

滙豐透露，今年大在港新增300至400名財富業務相關專才。﹙資料圖片﹚

滙豐香港WPB首季AUM按年升30%

該行香港財富管理及個人銀行業務（Wealth and Personal Banking, WPB）方面，伍氏表示，今年首季有良好的按年表現，整體客戶數目按年升2%，高端客戶（包括滙豐尚玉及卓越理財）增5%，整體資產管理規模（AUM）升30%，新資金淨額增加60%，香港財富業務收入增加60%。

滙豐早前公布，該行的財富管理及個人銀行計劃今年在亞洲延聘超過1,000位財富管理專才，伍氏指，作為計劃其中一部分，香港今年會新增300至400名財富業務相關專才，目前已聘請目標的四分之一人手，願景是在5年後，香港高淨值客戶盈利增加接近1倍。