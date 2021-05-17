港股全日升166點　美團、百度彈逾4%　順豐房託首掛潛水16%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-17 16:51

本周焦點落在騰訊（0700）、京東（9618）及百度（9888）等多隻重磅科技股公布業績，且周五（21日）將為恒指季檢，騰訊及友邦 （1299）將被削權重至8%，阿里巴巴（9988）及美團 （3690）權重則或會由5％增至8％，市場預計本輪5隻股份有機會「染藍」。

另外，順豐房託（2191）今掛牌，開報4.49元，較招股價4.98元低10%，一手（1,000股）帳面蝕約109元。

【16:10】騰訊企穩600元

港股全日升166點或0.59%，收市報28194點；恒生科指收市報7699點，升134點或1.78%；國企指數收報10503點，升98點或0.95%。大市成交金額1,456.33元。

科技股普升，百度（9888）全日收市報183元，升近4%，成交金額6.3億元；美團（3690）彈4.2%，收報254.2元，成交金額69億元；騰訊（0700）漲3%，收報600.5元；阿里巴巴（9988）微升0.4%，收報205.4元；小米（1810）升1.16%，收報26.15元；惟京東（9618）挫0.9%，收報265.8元。

汽車股普遍上揚，比亞迪（1211）全日漲6.3%，收報152.9元；吉利（0175）亦升3.75%，收報18.24元；長汽（2333） 飆7.4%，收報18.98元。

順豐房託（2191）首掛潛水16%，收市報4.16元。

【15:10】嗶哩嗶哩飆近8%

恒生指數升幅再擴大，最新報28234點，升207點或0.74%；恒生科指升134點或1.78%，報7700點。

嗶哩嗶哩（9626）飆近8%，報761.5元；百度（9888）亦升6.8%，報153.5元；美團（3690）彈4.3%，報254.4元；騰訊（0700）漲3.2%，報601.5元。

餐飲股拉升，呷哺呷哺（0520）續升5.8%，報11.66元；九毛九（9922）升2.2%，報30.2元；海底撈（6862）彈升2.2%，報44.85元；百勝中國（9987）漲2.1%，報487.8元。

金礦股仍走強，紫金（2899）升5.5%；招金（1818）彈升4.07%；山東黃金（1787）急漲5.7%；SPDR金ETF（2840）亦漲1.2%；中國黃金國際（2099）抽升7.42%。

【14:52】台股再度插水 全日瀉473點

新冠疫情台灣快速縵延，以致投資者擔憂，儘管政府不斷呼籲投資人冷靜，台股今日仍挫跌至1月底以來收盤最低，收市報15,353點，挫473點或3%。

【13:25】恒生科指升近2%

恒生指數午後升幅擴大，最新報28184點，升157點或0.56%；恒生科指升142點或1.88%，報7707點。

騰訊（0700） 午後升逾3%，重上600元水平，高見603元；美團（3690） 亦升逾3%，高見255.2元。

中電（0002）午後跌逾1%，低見78.25元。

【12:10】毛記葵涌飆升54.6%

港股半日升109點或0.39%，報28137點。恒生科技指數升1.5%或110點，報7676點。國企指數收報10479點，升74點或0.72%。大市成交金額833.21億元。

科技股反彈，百度（9888）半日漲近半成，收報184.8元；美團（3690）彈升3.4%，收報252.4元，成交金額36.9億元。騰訊（0700）升2.7%，收報599元；阿里巴巴（9988）微升0.88%，收報206.4元；惟京東（9618）挫1.64%，收報263.8元。

汽車股普遍上揚，比亞迪（1211）半日漲逾6.7%，收報153.4元；吉利（0175）亦升4.21%，收報18.32元。

油股亦造好，中海油（0883）微升0.58%，收報8.65元；中石化（0386）上揚1.92%，收報0.53元；中石油（0857）升1.6%，收報3.15元。

其他個股，毛記葵涌（1716）飆升54.6%，半日報1.36元。

創科實業（0669）半日挫2.5%，收報135元，暫為表現最差的藍籌。

【11:36】深成指半日升逾2%

內地股市半日向上，上證指數中午收報3526點，升35點或1.02%；深成指收報14519點，升311點或2.19%。滬深300指數收報5198點，升87點或1.71%。

【11:11】比亞迪升幅一度擴大逾8%

汽車股續升，贛鋒鋰業（1772）考慮在阿根廷設立電池組裝廠，股價升逾半成，高見92.15元，最新報91.4元，仍升5.73%。比亞迪（1211）升幅亦一度擴大逾8%，高見155.7元，現報154.6元，仍升7.5%。

【10:53】呷哺呷哺漲逾半成

餐飲股拉升，呷哺呷哺（0520）上漲逾半成，報11.6元；九毛九（9922）升2.4%，報30.25元；海底撈（6862）彈升1.4%，報44.5元；百勝中國（9987）漲2.3%，報488.6元；太興集團（6811）亦升1%，敘福樓集團（1978）微升0.85%。

恒生指數最新報28160點，升132點或0.47%。

【10:27】長汽升逾7%

恒指升幅大窄，最新報28095點，升67點或0.24%；恒生科指則升99點或1.31點，報7664點。

汽車股造好，長汽（2333） 升逾7%；比亞迪（1211）亦升5.6；廣汽（2238）揚1.7%，吉利（0175） 漲逾3%。

嗶哩嗶哩 （9626） 反彈幅度擴大至逾7%，高見760元，現報756元。

【09:53】恒生科指升152點

恒生指數最新升206點或0.74%，報28234點：恒生科指報7717點，升152點或2.02%。大市暫成交金額322.8億元。

騰訊（0700）升2.7%，報599元；美團（3690）升4.5%，報255元；阿里巴巴（9988）漲1.08%，報206.8元。京東（9618）則跌1.86%，報263.2元。

友邦（1299）一度上揚逾2%，高見104.7元，現報103.4元,仍升1.17%。

內地教育股整體高開，截至發稿，中教控股（0839）今早高開逾10%，現升9.45%，報19.46元；中國科培（1890）升8.87%；宇華教育（6169）升9.19%；希望教育（1765）升9.75%；民生教育（1569）升4.51%。

【09:38】日經指數偏軟

亞太股市今早個別走。日經225指數最新跌74點或0.27%，報28009點；韓國KOSPI指數跌4點或0.13%，報3149點。澳大利亞S&P/ASX200指數升43點或0.61%，報7057點。

【09:31】上證指數開市靠穩

內地股市靠穩，上證指數開市報3490點，升不足1點；深成指開市報14234點，升25點或0.18%。滬深300指數報5115點，升4點或0.09%；創業板指數報3049點，升15點或0.5%。

【09:20】恒生指數高開102點

恒生指數高開102點或0.37%，報28130點；科指高開63點或0.84%，報7628點；國企指數高開46點或0.45%，報10451點。

科網股回吐，阿里巴巴（9988）平開，報204.6元；騰訊（0700）開升1.7%，報593元；美團（3690）亦升近1%，報246.4元；京東（9618）則跌1.3%，報264.8元。

友邦（1299）高開1.7%，報103.9元；滙豐（0005）上升0.1%，報48.8元。

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