亞太區最大生物技術CRO諾威健康申港上市　據報集資117億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-17 11:09

專注於生物技術的CRO（合約研究組織）公司諾威健康今日向港交所（0388）遞交上市申請，保薦人為高盛、瑞銀（UBS）。公司主營CRO，提供服務覆蓋藥物臨床前至上市後階段。按去年收入計，公司為亞太區最大生物技術CRO機構。

據其初步招股文件顯示，諾威健康集資將用於增強臨床基礎設施及資源；併購、還債等。據外電早前指，該股擬集資約15億美元（約117億港元），目標估值約40億美元。

諾威健康涉及治療領域包括腫瘤學、免疫學、傳染病和疫苗、罕見病、神經病學及精神病學、心血管、代謝及內分泌學領域等。公司服務分為核心臨床試驗服務（CCS）以及相關臨床試驗服務（RCS）。

去年轉虧為盈

該公司去年扭虧為盈，錄得670萬美元純利，2019年同期則錄得410萬美元淨虧損。截止去年年底，公司尚未交付訂單錄得3.86億美元，按年增42%；收入錄得1.66億美元，按年增35%，當中約有45%來自澳洲及紐西蘭，約三成收入來自大中華區。

該公司成立於1997年，美國私募TPG資本於2017年入主，成為最大股東。公司今年1月引入一輪上市前投資，新加坡主權公司GIC投資1.5億美元，美國NGO凱撒基金會醫院投資5,000萬美元，紅杉資本投資6,000萬美元。

上市前，TPG資本持股74.6%，新加坡GIC持股7.76%，紅杉資本持有3.11%，凱撒基金會醫院持有2.59%，佳生創始人、台商陳恒恕持股3.97%，前管理層朱俊持有0.18%。