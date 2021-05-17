中電首季港售電量按年升0.9%　派第一期中期息0.63元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-17 12:55

中電（0002）公布截至今年3月31日止三個月的業務狀況，公司於中國香港的總售電量為68.2億度，按年升0.9%。同時宣佈派發今年第一期中期股息每股0.63元，此股息將於2021年6月15日派發予於2021年6月3日已登記在股東名冊上的股東。

當中，住宅客戶的售電量增加2.76億度，按年升17%，佔本地總售電量28%；商業客戶的售電量減少1.51億度，按年減5.4%，佔本地總售電量39%；而基建及公共服務的售電量減少6300萬度，按年減3.2%，佔本地總售電量28%；製造業的售電量增加100萬度，按年升0.3%，佔本地總售電量5%。

集團指，首季售電量升幅主要由於今年1月的天氣較往常寒冷，3月則異常溫暖，加上市民在家時間增加及留家工作均令住宅用電需求上升。

集團又指，今年首季，內地業務營運表現穩定，大亞灣核電站和陽江核電站的貢獻保持平穩。而儘管印度的新冠病毒疫情持續嚴峻，當地的用電需求已從 2020 年實施全國封城時的低水平回升。中電印度於去年收購了兩項太陽能資產，使首季太陽能組合的發電量上升。中電印度的風電組合發電量較 2020 年同期輕微下跌，主要由於 2 月份風速減弱。