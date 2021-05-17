CFA就SPAC成立工作小組　探討對小股東保障

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 21:38

全球投資管理專業人員協會CFA 協會今天（17日）宣布成立全新工作小組，探討近年在美國受到熱捧的特殊目的收購公司（SPAC）對投資者保障，企業管治和市場誠信等各方面的影響，從而提出相應建議。

CFA協會總裁兼首席執行官傅孟琳（Margaret Franklin, CFA）表示，相信此工作小組將能為美國以至全球監管機構提供寶貴見解。事實上，不少監管機構已加強監管SPAC及相關披露的要求。鑑於SPAC熱潮繼續席捲全球，期待全面探討投資者保障及市場公平性等問題。我們計劃與來自不同領域的專家，共同研究實踐SPAC 的最佳方案，以及需要加强監管的領域。

由SPAC衍生的潛在顧慮眾多，包括：SPAC保薦人經驗是否足夠，尤其以知名人士作招徠的SPAC。未能完成併購的SPAC若不能退回全數投資，或令上市後買入SPAC的散戶虧本。相比傳統IPO，SPAC的披露相對寬鬆。面對其他SPAC及私募基金的激烈競爭，或令SPAC付出過高的併購代價。併購時若有更多資金加入或會攤薄日後回報。

料明年初發表研究報告

SPAC工作小組將由市場參與者、SPAC從業員、交易所代表、學術界及法律界專家組成，目標是於未來一年進行季度討論，研究SPAC的結構特徵和披露要求、相關上市標準、銷售實務、內在利益衝突，或具誤導成分的業績等。隨著其他市場開始引進SPAC，工作小組亦將審視SPAC在全球普及程度。

工作小組將於2022年初發表研究報告，向美國以至全球監管機構和政策制定者提出政策建議。